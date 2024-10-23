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الرياضة

24 فعالية رياضية دولية ومحلية متنوعة تقام في دبي نهاية الأسبوع

24 فعالية رياضية دولية ومحلية متنوعة تقام في دبي نهاية الأسبوع
23 أكتوبر 2024 20:01

 
دبي (الاتحاد) 

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تستضيف دبي 24 فعالية رياضية دولية ومحلية متنوعة بين التنافسية والمجتمعية تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في مختلف مناطق دبي خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري، وتشهد مشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع من داخل وخارج الدولة، في مقدمتها مؤتمر ومعرض دبي لبناء الأجسام، وبطولة آرابيان ووريورز للموانع، والمؤتمر الدولي للطب الرياضي، ونصف ماراثون دبي بلس 500.
ويتصدر معرض دبي الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية قائمة الفعاليات الدولية التي تقام نهاية الأسبوع الجاري، حيث يعد المعرض هو الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، والذي يقام خلال الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر بمركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي على مساحة 30 ألف متر مربع، ويشارك فيه أكثر من 400 من أهم العلامات التجارية العالمية المتخصصة بالرياضة والمغذيات واللياقة البدنية وبناء الأجسام التي تعرض أحدث منتجاتها في هذا المجال، ويشهد الحدث مشاركة أكثر من 3000 متسابق من 40 دولة من مختلف قارات العالم حضروا للمنافسة في بطولة بناء الأجسام.
كما يشارك في الحدث الذي يجمع ثلاث معارض مجتمعة هي (معرض دبي لبناء الأجسام) و(معرض دبي للحياة النشطة)، و(دبي أكتيف إنداستري)، أكثر من 600 رياضي ومدرب متخصص في التدريب واللياقة البدنية والصحة، يتقدمهم بطل العالم كريس بومستيد الفائز بلقب مستر أولمبيا 5 مرات، والمصري بيج رامي بطل العالم لبناء الأجسام وبطل مستر أولمبيا للعامين 2020 و2021، وروني كولمان الفائز باللقب 8 مرات، وفيل هيث الفائز باللقب 7 مرات، وديسكتر جاكسون الفائز باللقب مرتين، بالإضافة إلى اللاعب المحترف الإيراني هادي شوبان وصيف مستر أولمبيا ثلاث مرات.
وتقام بطولة آرابيان ووريور لتخطي الموانع التي تأتي ضمن سلسلة بطولات دولية لتحدي العقبات، وتنطلق بداية من دبي إلى العالم، وستقام البطولة في جزر دبي التابعة لنخيل العقارية بمنطقة ديرة يوم 26 أكتوبر الجاري، وتتضمن البطولة التنافس بين السباقات المتنوعة والمقسمة لعدة فئات مختلفة من حيث طول المسار وعدد الحواجز وتشمل: سباق الخيالي 50 كيلومتراً الذي يتضمن أكثر من 50 حاجز للفئات العمرية من 18 عاماً فأكثر، وسباق الأسطوري 20 كيلومتراً، ويتضمن 48 حاجزاً من 16 عاماً فأكثر، وسباق البطل 10 كيلومترات ويتضمن 24 حاجزاً من 14 عامًا فأكثر، وسباق المحارب 5 كيلومترات ويتضمن 12 حاجزاً للمشاركين من سن 13 عاماً فأكثر، وسباق الشبل «جونيور ووريور» للأطفال من سن 5 إلى 12 عاماً لمسافة 1.6 كيلومتر ويتضمن 10 حواجز. 

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