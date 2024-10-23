«المكحولي» يرفرف بـ «ناموس الشراع»

دبي (الاتحاد)



حسم القارب «المكحولي 40» لمالكه النوخذة محمد سيف سالم بن هده السويدي صراع صدارة الترتيب العام لبطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً لمصلحته، متوجاً موسمه بإنجاز كبير يحققه للمرة الأولى باعتلاء صدارة الترتيب العام.

ودرج النادي على احتساب نقاط الترتيب العام في سباقات الفئات المحلية المختلفة التي ينظمها كل موسم كالسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، والقوارب المحلية ،22 و43 قدماً وقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، واحتساب نقاط الترتيب العام مع نهاية الموسم لإعلان أصحاب الصدارة.

ونجح طاقم القارب المكحولي في الحصول على مجموع 6 نقاط من الجولتين الأولى، وحل ثانياً غازي 103 لمالكه النوخذة أحمد سعيد سالم الرميثي الذي حصد 6 نقاط، وذهب المركز الثالث إلى طاقم القارب التبر 55 بقيادة النوخذة محمد سهيل المهيري.

وحصل حامل لقب بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً في الموسم الماضي 2023-2024 القارب سهم 70 بقيادة النوخذة يوسف أحمد محمد الحمادي في المركز الرابع برصيد 10 نقاط، بعدما حل وصيفاً في الجولة الأولى هذا الموسم 2024-2025، وثامناً في الجولة الثانية.