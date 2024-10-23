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الرياضة

سلمان بن إبراهيم يشهد افتتاح أكاديمية منتخبات قيرغيزستان

سلمان بن إبراهيم يشهد افتتاح أكاديمية منتخبات قيرغيزستان
23 أكتوبر 2024 20:46

بيشكيك (الاتحاد)

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التقى الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، مع صدر جباروف، رئيس قيرغيزستان، على هامش حفل افتتاح أكاديمية التطوير ومركز تدريب المنتخبات التابع لاتحاد قيرغيزستان بالعاصمة بيشكيك.
وأشاد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة بالرعاية المتميزة التي تحظى بها كرة القدم القيرغيزية من الرئيس صدر جباروف، منوهاً بالتطور المتنامي الذي تشهده اللعبة في البلاد على مختلف الأصعدة.
وهنأ رئيس الاتحاد الآسيوي، أسرة الاتحاد القيرغيزي، بمناسبة افتتاح أكاديمية اللعبة ومركز تدريب المنتخبات، مؤكداً أن هذه المشاريع الحيوية سيكون لها انعكاسات إيجابية على مخرجات كرة القدم في البلاد، من خلال توسيع قاعدة اللعبة ورعاية المواهب، بالإضافة إلى رفع مستوى المنتخبات الوطنية، وزيادة قدراتها التنافسية في التظاهرات الكروية القارية والدولية.
وشدد ابن إبراهيم على دعم الاتحاد الآسيوي لمسيرة اتحاد كرة القدم في قيرغيزستان عبر مختلف البرامج التطويرية، بما فيها دعم إنشاء الصالة المغلقة لكرة القدم في الأكاديمية الجديدة.
وقام الشيخ سلمان بزيارة مقر الاتحاد القيرغيزي، وعقد اجتماعا مع كامشيبك تاشييف، رئيس الاتحاد، وأعضاء مجلس الإدارة.
ونوه رئيس الاتحاد الآسيوي، بخطط وبرامج اتحاد كرة القدم القيرغيزي الرامية للارتقاء بمختلف أركان المنظومة الكروية، وبالأخص الشراكة المثمرة بين الاتحاد والحكومة القيرغيزية على صعيد تطوير البنية التحتية لكرة القدم المحلية.
واستذكر الشيخ سلمان بن إبراهيم النجاحات المتميزة التي حققتها كرة القدم القيرغيزية في السنوات الأخيرة منها تأهل المنتخب إلى كأس آسيا للمرة الثانية على التوالي، وكذلك الدور الحاسم من تصفيات آسيا المونديالية للمرة الأولى في يونيو 2024، وتأهل المنتخب الصالات إلى ربع نهائي كأس آسيا، بالإضافة إلى تأهل بطل الدوري المحلي فريق أبديش أتا، إلى نهائي المناطق لكأس الاتحاد الآسيوي.
وأكد سلمان بن إبراهيم أن النجاحات السابقة تعد من ثمار استراتيجيات التطوير الطموحة للعبة في قيرغيزستان على امتداد السنوات الماضية، كما أنها تمثل دافعاً حقيقياً لتحقيق المزيد من المنجزات في المستقبل القريب.

 

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
سلمان بن إبراهيم
قيرغيزستان
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