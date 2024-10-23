«مرض نادر» يداهم مفاجأة بطولة العالم

برلين (د ب أ)



قال المتزلج الألماني أندرياس ساندر، الفائز بفضية بطولة العالم للتزلج على المنحدرات 2021، إنه يعاني خللاً نادراً في الميتوكوندريا، يبعده عن المنافسات إلى أجل غير مسمى. ويغيب ساندر «35 عاماً» عن المشاركة في أول سباقات المنحدرات للموسم الجديد في ديسمبر، وقال إن موعد عودته مجدداً للمشاركة أو قدرته على التنافس مجدداً يبقى أمراً غير واضح.

وقال ساندر إنه لم يكن قادراً على أداء التدريبات خلال الأشهر الماضية، وإن الأطباء يعتقدون أن الخلل قد يكون نتيجة سلسلة من العدوى على مدار السنوات الماضية.

وأضاف المتزلج الألماني «أنا أذهب للمشي فقط، وأضطر أحياناً أثناء المشي إلى الجلوس، لأن جسمي يكون مرهقاً للغاية، وأجد صعوبة في التركيز».

كان ساندر قد فجر مفاجأة بفوزه بفضية بطولة العالم في 2021، متخلفاً بفارق مئة من الثانية عن النمساوي فينسنت كريشماير الفائز بالميدالية الذهبية، كما صعد المتزلج الألماني على منصات التتويج في كأس العالم بمنافسات المنحدرات والسوبر جي.

من جانبه، وصف كريستيان شفايجر، مدرب فريق الرجال، مرض ساندر وغيابه بالكابوس الكبير، لينضم بذلك إلى قائمة طويلة من الإصابات قبل انطلاق بطولة العالم بالنمسا في الأسبوع المقبل.

وتضم قائمة المصابين كلاً من ألكسندر شميد، بطل العالم في الحدث الموازي الذي يعاني الإرهاق، بينما تعرض سيمون جوشر متزلج السرعة لانزلاق غضروفي في الصيف، وأصيب ستيفان لويتز، متزلج التعرج بكسر في يده، كما يغيب الوافد الجديد نيكو بالاماراس لأشهر عدة بسبب إصابة خطيرة في الركبة.

وعلق شفايجر على قائمة المصابين قائلاً «الأمر أشبه باللعنة».