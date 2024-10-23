جالطة سراي ينفرد بالصدارة في «يوروبا ليج»



إسطنبول (أ ف ب)



انفرد جالطة سراي التركي بالصدارة، بفوزه الصعب على ضيفه إلفسبورج السويدي 4-3، في إسطنبول في افتتاح الجولة الثالثة من الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» في كرة القدم.

وكان الفريق التركي في طريقه إلى فوز سهل، عندما حسم الشوط الأول في مصلحته بثلاثية نظيفة، تناوب على تسجيلها الأرجنتيني ماورو إيكاردي (28)، وإيزاك بيترسون (39 خطأ في مرمى فريقه)، وباريش ألبير يلماز (44)، لكن الضيوف قلصوا الفارق مطلع الشوط الثاني بهدفين لنيكلاس هولت (52)، والغاني ميكايل بايدو (65 من ركلة جزاء).

وأعاد يونس أكغون الفارق إلى سابق عهده بتسجيله الهدف الرابع لأصحاب الأرض (83)، قبل أن يقلصه يوهان لارسون مجدداً في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وهو الفوز الثاني لجالطة سراي، بعد الأول على ضيفه باوك سالونيكي اليوناني 3-1 في الجولة الأولى، مقابل تعادل مع مضيفه أر أف أس اللاتفي 2-2، ورفع رصيده إلى سبع نقاط وانتزع الصدارة مؤقتا بفارق نقطة واحدة أمام خماسي الصدارة السابق لاتسيو الإيطالي وليون الفرنسي وأف سي أس بي الروماني وتوتنهام الإنجليزي وأندرلخت البلجيكي والذين يلعبون الخميس.

ويلعب لاتسيو مع مضيفه تفينتي الهولندي، وأندرلخت مع ضيفه لودوجوريتس البلغاري، وليون مع ضيفه بشيكتاش التركي، وتوتنهام مع ضيفه ألكمار الهولندي، وأف سي أس بي مع مضيفه رينجرز الأسكتلندي.

في المقابل، مني إلفسبورج بخسارته الثانية، بعد الأولى أمام مضيفه ألكمار الهولندي 2-3، مقابل فوز على روما الإيطالي 1-0، وتجمد رصيده عند 3 نقاط في المركز السادس عشر مؤقتاً.

ولحق بودو جليمت النرويجي بجالطة سراي، بفوزه على مضيفه براغا البرتغالي بهدفين لهاكون إيفيين (53) وفيلادس نييلسن (90+4) مقابل هدف للمالي سيكو نياكاتيه (64).

وطرد نياكيتيه بعد ثلاث دقائق (67) لتلقيه إنذارين في دقيقتين.

ورفع بودو جليمت، الفائز على بورتو البرتغالي 3-2 في الجولة الأولى، والمتعادل مع سان جيلواز البلجيكي سلباً في الثانية، رصيده إلى سبع نقاط بفارق الأهداف خلف جالطة سراي، فيما مني براغا بخسارته الثانية توالياً، بعد الأولى أمام مضيفه أولمبياكوس اليوناني 0-3، فتجمد رصيده عند ثلاث نقاط من فوزه على مكابي تل أبيب الإسرائيلي 2-1 في الجولة الأولى.

ويلعب الخميس أيضاً قره باغ الأذربيجاني مع أياكس الهولندي، وباوك اليوناني مع فيكتوريا بلزن التشيكي، وفيرينتسفاروش المجري مع نيس الفرنسي، وأينتراخت فرانكفورت الألماني مع أر أف أس اللاتفي، وروما الإيطالي مع دينامو كييف الأوكراني، وميدتيلاند الدنماركي مع سان جيلواز البلجيكي، ومكابي تل أبيب الإسرائيلي مع ريال سوسيداد الإسباني، وفنرباخشة التركي مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، وأتلتيك بلباو الإسباني مع سلافيا براغ التشيكي، ومالمو السويدي مع أولمبياكوس اليوناني، وبورتو البرتغالي مع هوفنهايم الألماني.