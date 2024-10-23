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الرياضة

شباب الأهلي يتصدر «الآسيوية» بـ «رباعية» أمام الكويت

شباب الأهلي يتصدر «الآسيوية» بـ «رباعية» أمام الكويت
23 أكتوبر 2024 22:18

علي معالي (دبي)

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تصدر شباب الأهلي قمة المجموعة الرابعة، بدوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم، بعد الفوز الكبير على الكويت الكويتي 4-1 في الجولة الثالثة، ليرفع «الفرسان» رصيده إلى 6 نقاط، مقابل نقطة واحدة للكويت، ويأتي الحسين إربد الأردني في المركز الثاني وله 6 نقاط، إثر تغلبه على ناساف الأوزبكي 2- 1، ويأتي ناساف ثالثاً وله 4 نقاط.
سجل أهداف شباب الأهلي، مؤنس دبور، وماتيوس ليما من ضربة جزاء، وحارب سهيل، وعيد خميس في الدقائق 9، والثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول و61، و65، فيما أحرز هدف الكويت، يوسف ناصر في الدقيقة 85.
فرض «الفرسان» السيطرة منذ البداية، وقاد حارب سهيل هجمة من الجبهة اليمنى، وأطلق كرة قوية عادت إلى مؤنس دبور الذي أسكنها قوية داخل الشباك في الدقيقة 9، ونجح شباب الأهلي في إنهاء الشوط الأول بهدفي مؤنس دبور وماتيوس ليما من ضربة جزاء، وتكررت الأهداف في الشوط الثاني عن طريق حارب سهيل في الدقيقة 61، وسط أخطاء دفاعية واضحة من الكويت، والتي أسفرت عن الهدف الرابع الذي حمل توقيع عيد خميس في الدقيقة 65، وقلص يوسف ناصر الفارق بتسجيله الهدف الوحيد لفريق الكويت قبل النهاية بخمس دقائق.

دوري أبطال آسيا
شباب الأهلي
الكويت
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