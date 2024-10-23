سالم الكثيري: كسر الرقم القياسي بحصد رباعية الطائرة هدف «السماوي»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

ثمن سالم نايف الكثيري، نائب رئيس شركة الألعاب الرياضية، المدير التنفيذي لنادي بني ياس الرياضي، إنجاز «السماوي» بالتتويج بأول ألقاب مسابقات «فئة الرجال» للكرة الطائرة لموسم 2024-2025، بفوزه على منافسه النصر 3-0، في المباراة الفاصلة لنهائي «كأس الاتحاد»، والتي جمعت الفريقين أمس الأول على صالة نادي العين.

وتقدم الكثيري بالتهنئة إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس النادي، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، النائب الأول لرئيس النادي، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان، النائب الثاني لرئيس النادي، وإلى أعضاء مجلس الإدارة على الإنجازات الفريدة للنادي، مشيداً بدور الإدارة العليا في تهيئة أفضل الظروف لمختلف الألعاب، بما يحقق الإنجازات ويرعى الكفاءات والمواهب القادرة على صون مكتسبات النادي.

وقال الكثيري: «بداية إيجابية للفريق بحصد أول ألقاب موسم الطائرة، وهدفنا الأساسي كسر الرقم القياسي للنادي في ألقاب الطائرة، بحصد الرباعية في الموسم الحالي 2024- 2025، بما ينسجم واستراتيجية بني ياس الهادفة للمنافسة على كل الألقاب».

وأضاف: «العودة من بعيد بعد خسارة مباراة ذهاب النهائي 0-3، قبل الفوز 3-1 إياباً، و3-0 في المباراة الفاصلة، ضاعف قيمة الإنجاز أمام منافس وند قوي كنادي النصر»، لافتاً إلى الاختيارات الصائبة على صعيد اللاعبين المواطنين والأجانب، والجهاز الفني، والتي دعمت الفريق بشكل إيجابي، مشيداً بالوقفة الصلبة لجماهير «السماوي» خلف الفريق.

وذكر الكثيري أن المشاركة المرتقبة للسماوي في «بطولة بني ياس الدولية لكرة الطائرة»، والتي تنطلق الجمعة تدعم جاهزية الفريق لمشوار الدوري والبطولات المحلية.



فرحة مضاعفة باللقب الأول

احتفل التونسي رياض الهذيلي مدرب طائرة بني ياس، واللاعب محمد شمل المنتقل على سبيل الإعارة من العين، بالإنجاز الأول مع بني ياس بالتتويج بكأس الاتحاد للطائرة.

ومثل لقب «كأس الاتحاد للطائرة»، امتداداً لمشوار التونسي رياض الهذيلي في حصد الإنجازات، بعدما سبق له قيادة «نسور قرطاج» إلى أولمبياد لندن 2012»، والتأهل لكأس العالم 2014، قبل أن يتولى تدريب الأهلي السعودي في 2019، حيث توج مع الأخير بـ10 ألقاب، آخرها الفوز «كأس جاهز للنخبة»، موسم 2022 - 2023.