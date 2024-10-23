أبوظبي تحتضن «ديربي الأحلام» بين الأهلي والزمالك

مراد المصري (أبوظبي)

تحتضن أبوظبي الليلة، المباراة النهائية لكأس السوبر المصري لكرة القدم، الذي يجمع الأهلي والزمالك في مواجهة «ديربي تاريخية» من الطراز العتيق على استاد محمد بن زايد، وسط تطلعات بين رد الاعتبار وتأكيد التفوق، بعدما حقق «الأبيض» الفوز على «الأحمر» مؤخراً في كأس السوبر الأفريقي.

تأهل الفريقان إلى المباراة النهائية، بعدما تفوق الأهلي على سيراميكا كليوباترا 2-1، والزمالك على بيراميدز 5-4 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، فيما يخوض سيراميكا كليوباترا وبيراميدز لقاء تحديد المركز الثالث اليوم أيضاً على استاد آل نهيان.

ويدرك الأهلي والزمالك أنهما بحاجة لتقديم أداء أكثر إقناعاً، مقارنة بالمستوى الذي ظهر عليه الفريقان في نصف النهائي، في حال أراد أي منهما الفوز باللقب، وهو ما جعل السويسري مارسيل كولر، مدرب الأهلي، والبرتغالي جوزيه جوميز، مدرب الزمالك، يحاولان وضع لاعبيهما في كامل التركيز لخوض المواجهة، إلى جانب العمل على تحليل المنافس من أجل، وضع الخطة الأكثر فاعلية لحسم اللقاء.

ويتطلع الأهلي إلى الاستفادة من صحوة المهاجم طاهر محمد طاهر الذي سجل «ثنائية» الفوز في مباراة «مربع الذهب»، مع استعادة وسام أبوعلي جاهزيته عقب العودة من المشاركة الدولية مع منتخب فلسطين، فيما يأمل الزمالك أن يواصل سيف الدين الجزيري شهيته التهديفية، وسجل هدف فريقه في اللقاء السابق أمام بيراميدز.

ويعتبر الأهلي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بهذا اللقب بواقع 14 مرة، وتحديداً في آخر ثلاث نسخ على التوالي التي أقيمت على أرض الدولة أيضاً، ومنها الفوز على الزمالك في عام 2022 بهدفين دون مقابل، على استاد هزاع بن زايد، فيما حصد الزمالك اللقب 4 مرات، آخرها على حساب الأهلي في عام 2020، على استاد محمد بن زايد أيضاً، عندما تفوق بركلات الترجيح.

وبالمجمل خاض الأهلي المباراة النهائية 18 مرة، وخسر أربع مرات فقط، مقابل الفوز 14 مرة، فيما خاض الزمالك النهائي 11 مرة، وخسر 7 مرات، مقابل الفوز أربع مرات.

ويعتبر «ديربي القاهرة» أحد أشهر المباريات عربياً وعالمياً، وأقيم 252 مرة في مختلف المناسبات، وتحديداً منذ عام 1917، وبالمجمل حقق الأهلي الفوز 110 مرات، والزمالك 61 مرة، مقابل 81 تعادلاً.