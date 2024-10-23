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الرياضة

النسخة الـ38 لمؤتمر الطب الرياضي تنطلق في دبي

النسخة الـ38 لمؤتمر الطب الرياضي تنطلق في دبي
24 أكتوبر 2024 01:00

دبي (الاتحاد)

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رحب سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، بالمشاركين في فعاليات النسخة الـ38 من المؤتمر الدولي للطب الرياضي التي تنطلق أعمالها اليوم، وتستمر 4 أيام بمركز دبي التجاري العالمي، لمناقشة موضوعات متنوعة تتعلق بصحة وسلامة الرياضيين، وسبل الارتقاء بمستواهم البدني والذهني.
وأكد سموه أن دولة الإمارات تُعد اليوم شريكاً فاعلاً ومؤثراً للعالم في صُنع مستقبل أفضل يرقى بحياة الإنسان ويفتح أمامه العديد من فرص التطور في شتى القطاعات، بما في ذلك القطاع الرياضي، الذي تواصل الدولة تعزيز قدراته، سواء على الصعيد المحلي أو على مستوى استضافة فعاليات وأحداث تسهم في دعم تقدُّم الرياضة العالمية.
وأشار سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى الأثر الكبير الذي تسهم به دولة الإمارات في دفع مسيرة التنمية والتطوير العالمية من خلال ما تستضيفه من فعاليات كبرى تضم نخب الخبراء والباحثين في مختلف المجالات لبحث الحلول والأفكار التي من شأنها معالجة التحديات الراهنة وفتح الطريق أمام المزيد من مجالات الارتقاء بحياة الإنسان وقدراته في مختلف المجالات.
وقال سموّه: «استضافة دولة الإمارات لفعاليات كبرى مستقطبة نُخب العقول والخبراء والمختصين يعزّز الحوار العالمي نحو مزيد من فرص تطوير قطاعات حيوية، منها القطاع الرياضي الذي توليه الدولة كامل اهتمامها مع سعيها المتواصل لتهيئة كافة الظروف الداعمة للرياضيين من أجل تحقيق إنجازات نوعية ونتائج مشرّفة في مختلف المحافل الإقليمية والعالمية».
ويشارك في المؤتمر لفيف من المنتسبين لهذا المجال من جميع أنحاء العالم؛ من أخصائيّ الطب الرياضي، وجراحة العظام، والعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، والتغذية الرياضية، والعلاج النفسي الرياضي، وعلوم الرياضة والحركة.
وتضم أجندة المؤتمر 16 جلسة يشارك فيها 130 متحدثاً، إضافة إلى 6 ورش عمل، وسيشهد المؤتمر تقديم 304 ورقات بحثية بحضور ما يزيد على 30 جهة داعمة، وبمشاركة أكثر من 70 دولة.

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