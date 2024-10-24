الإنتر.. «الفرحة» في «الرمق الأخير»

بيرن (رويترز)



سجل «البديل» ماركوس تورام هدفاً في الوقت بدل الضائع، ليمنح إنتر ميلان الفوز 1-صفر على يانج بويز السويسري، في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد أن أهدر الفريق الإيطالي ضربة جزاء في وقت مبكر من الشوط الثاني.

وعانى الإنتر، الذي وصل إلى النهائي في 2023، أمام الدفاع القوي للفريق السويسري إلى أن أرسل فيدريكو دي ماركو الكرة إلى تورام بتمريرة عرضية رائعة من الناحية اليسرى، ليحسم المهاجم الفرنسي الفوز من مسافة قريبة.

وارتقى الإنتر إلى المركز السابع بسبع نقاط من ثلاث مباريات، بعدما تغلب 4-صفر على رد ستار بلجراد في الجولة الماضية، واستهل مشواره في البطولة بتعادل ثمين أمام مانشستر سيتي.

وكان بإمكان ماركو أرناوتوفيتش أن يمنح الإنتر التقدم من ركلة جزاء في الدقيقة 48، لكن حارس يانج بويز ديفيد فون بالموس تصدى لتسديدته المنخفضة، قبل أن يمنع الكرة مرة أخرى، إثر متابعة من دينزل دومفريس.

وهيمن الإنتر على الكرة منذ البداية، لكن صاحب الضيافة بداً أكثر تصميماً في شوط أول محتدم صنع فيه العديد من الفرص.

وأبعد بنجامين بافار مدافع الإنتر من على خط المرمى ضربة رأس لعبها آلان فيرجينيوس في الدقيقة 22، قبل أن يهدد يانج بويز مرمى الإنتر بطريقة مشابهة بعد دقائق، هذه المرة عن طريق لوكاش لاكومي.

وكانت للفريق السويسري عشر محاولات، قبل أن يحصل الإنتر على فرصته الأولى، عندما تصدى فون بالموس ببراعة لمحاولة من يان بيسيك مدافع الإنتر من مسافة قريبة، بعد مرور نصف ساعة من عمر المباراة.

وبدا الإنتر أكثر ارتياحاً قرب نهاية الشوط الأول، إذ هيمن تدريجياً على اللقاء، لكن حماس مشجعي الإنتر فتر بعد الاستراحة، عندما أخفق أرناوتوفيتش في التسجيل من علامة الجزاء.

وواصل يانج بويز واثقاً صناعة الفرص وراوغ جول مونتيرو دفاع الإنتر قبل أن يطلق تسديدة على حدود منطقة الجزاء في القائم، بعد مرور ساعة من عمر المباراة.

وبدا أن الفريق السويسري تعلم من خسارتيه 3-صفر أمام أستون فيلا و5-صفر أمام برشلونة، ولم يغفل تنظيمه الدفاع في ظل مساعي الإنتر المستمرة لهز الشباك.

وحظي لاوتارو مارتينيز بفرصة لهز الشباك من مسافة بعيدة، قبل أن يطلق البديل الآخر بيتور جيلينسكي تسديدة بالقرب من علامة الجزاء علت العارضة.

لكن تورام نجح في هز الشباك، بعدما نزل بديلاً لمهدي طارمي في الدقيقة 76.

ويحتل يانج بويز المركز قبل الأخير، من دون أي نقاط، قبل أن يحل ضيفاً على شاختار دونيتسك في السادس من نوفمبر المقبل، عندما يستضيف الإنتر منافسه أرسنال.