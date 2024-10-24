أتلتيكو مدريد «ظلام» في «ليل»!

مدريد (رويترز)



عوض ليل تأخره بهدف واحد، ليحقق فوزاً مفاجئاً 3-1 على مضيفه أتلتيكو مدريد بفضل هدفين من الكندي جوناثان ديفيد، في ثاني انتصار على التوالي يحققه الفريق الفرنسي بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وبهذا يحقق ليل انتصاره الثاني على التوالي على فريق إسباني، بعدما تغلب 1-صفر على ريال مدريد حامل اللقب في الجولة الماضية.

ووصل ليل إلى ست نقاط، بينما حصد أتلتيكو مدريد ثلاث نقاط فقط من ثلاث مباريات

وقال برونو جينيسيو مدرب ليل «كانت بدايتنا متعثرة، لأننا تلقينا هدفا كان بمقدورنا أن نتجنبه، وفي آخر 15 دقيقة من الشوط الأول، شعرنا بأن طاقتنا تجددت، سنحت لنا فرصة لإدراك التعادل قبل الاستراحة وكنت واثقاً أن شباكنا لن تهتز مجدداً، وأننا سنحظى بفرص للتعادل، وكان كل لاعبي فريقي حاسمين، قطعنا خطوات نحو التأهل، وبين تسع وعشر نقاط يمكننا أن نحلم بالتأهل إلى دور الستة عشر».

وتأخر الفريق الفرنسي بهدف مبكر سجله خوليان ألفاريز، مستغلاً تمريرة غير متقنة للخلف لعبها المدافع عثمان توري، ليضع الكرة في الشباك في الدقيقة الثامنة.

وحملت الدقائق التالية مزيداً من الأنباء السيئة للفريق الزائر، إذ اضطر لاعب الوسط ريمي كابيا للخروج مصاباً في الدقيقة 16، لينزل بدلاً منه إيدون زيجروفا.

وأهدر أتلتيكو العديد من الفرص في الشوط الأول، ثلاث منها كانت من نصيب ألكسندر سورلوث قبل الاستراحة.

وقال ألفاريز «قدمنا شوطا أول رائعاً، لكن افتقدنا للفعالية، بعدما صنعنا فرصاً عديدة للتسجيل، في دوري الأبطال، تدفع ثمن إهدار الفرص فكل المنافسين جيدون جداً».

وجاءت أخطر فرص ليل في الشوط الأول في الوقت المحتسب بدل الضائع، عندما أطلق زيجروفا تسديدة علت العارضة، لكنه مهد الطريق أمام العودة، عندما أدرك التعادل في الدقيقة 61 بتسديدة قوية بقدمه اليسرى.

وكاد أتلتيكو أن يستعيد تقدمه في النتيجة على الفور، عندما لعب أنطوان جريزمان خاليا من الرقابة تسديدة مباشرة علت العارضة، ولكن ديفيد وضع الفريق الفرنسي في المقدمة من ركلة جزاء في الدقيقة 74، بعدما سجل هدف الفوز أمام ريال مدريد، قبل أن يضيف الهدف الثالث من تسديدة غيرت اتجاهها إلى داخل الشباك في الدقيقة 89.