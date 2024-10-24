السيتي.. «السلسلة الأطول» في «الأبطال»

مانشستر (رويترز)



سجل إرلينج هالاند هدفاً مذهلاً بـ «كعب» القدم، ضمن ثنائيته في فوز مانشستر سيتي الساحق 5-صفر على ضيفه سبارتا براج، ليستمر الفريق الإنجليزي بلا هزيمة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل فيل فودن وجون ستونز وماتيوس نونيز أيضاً لمصلحة فريق المدرب بيب جوارديولا الذي تقدم إلى المركز الثالث في مرحلة الدوري للمسابقة الأوروبية الأبرز للأندية، وله سبع نقاط من ثلاث مباريات، بينما جمع سبارتا أربع نقاط.

وحافظ السيتي بذلك على سجله خالياً من الهزائم في 26 مباراة متتالية بدوري الأبطال، وهي أطول سلسلة من المباريات بلا هزيمة لأي فريق في تاريخ البطولة، إذ حطم بذلك الرقم القياسي الذي حققه مانشستر يونايتد بتفادي الهزيمة في 25 مباراة متتالية بين عامي 2007 و2009.

وأثار هالاند حماس جماهير مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد عندما سجل هدفاً رائعاً في الدقيقة 58، حين أطلق ركلة خلفية بكعب القدم بعد تمريرة عرضية من سافينيو.

وقال جوارديولا «إنه أمر لا يصدق، هو مثل تمثال، طويل للغاية ومرن للغاية، أنا أحب ذلك، فلديه حس الدعابة، إنه مذهل».

وقال ماتيوس نونيز لشبكة (تي.إن.تي سبورتس) «يا له من هدف، شعرت بالذهول بعد ذلك، عندما سجل هدفاً مشابها أمام دورتموند كنت أشاهده من التلفاز، لذا رؤية ذلك من الملعب أمر رائع».

وأكمل هالاند ثنائيته بتسديدة سهلة عقب أربع دقائق، بعد تمريرة منخفضة من سافينيو، ليرفع مهاجم النرويج رصيد أهدافه إلى 44 هدفاً في 42 مباراة بدوري أبطال أوروبا.

وتقدم هالاند للمركز 16 في قائمة الهدافين التاريخيين لدوري أبطال أوروبا، بالتساوى مع ديدييه دروجبا الذي احتاج 92 مباراة للوصول لهذا العدد من الأهداف.

وافتتح فودن (24 عاماً) أهداف بطل المسابقة عام 2023 في الدقيقة الثالثة، بعد تمريرة من مانويل أكانجي، ليضع الكرة في الزاوية المنخفضة.

وعزز ستونز تقدم السيتي في الدقيقة 64، عندما قفز ليحول تمريرة عرضية رائعة من نونيز بضربة رأس في المرمى.

ولعب فودن وستونز دوراً محورياً في فوز مانشستر سيتي 2-1 على ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد، عندما نفذ فودن الركلة الركنية التي أدت إلى هدف الفوز الذي سجله ستونز في الوقت بدل الضائع للمباراة.

وحصل مانشستر سيتي على ركلة جزاء في الدقيقة 88، نفذها نونيز بنجاح في مرمى الحارس بيتر فيندال.

وحصل بطل التشيك سبارتا براج على بعض الفرص من الهجمات المرتدة في الشوط الأول، لكن السيتي أطلق 22 تسديدة من بينهم عشر تصويبات بين القائمين والعارضة. مقابل خمس تسديدات فقط للفريق الزائر.

وقال لارس فريس مدرب سبارتا «لعبنا أمام أفضل فريق في العالم. وواجهنا أفضل لاعبين في العالم، لقد تعاملنا جيداً مع هالاند لكنه سجل هدفاً مثل هذا».

ويحل السيتي، الذي تعادل بدون أهداف مع إنتر ميلان ثم تغلب 4-صفر على سلوفان براتيسلافا في أول مباراتين، ضيفاً على سبورتنج لشبونة في مرحلة الدوري التي تضم 36 فريقاً يتأهل منها أول ثمانية فرق تلقائيا إلى دور الستة عشر.