ليفربول يواصل «الانطلاقة المثالية»



لايبزج (رويترز)



استفاد داروين نونيز لاعب ليفربول من مشاركة نادرة بالتشكيلة الأساسية، وسجل هدفاً قاد به الفريق للفوز 1-صفر على مضيفه رازن بال شبورت لايبزج الألماني، ليواصل ليفربول بذلك انطلاقته المثالية في مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وفي ظل غياب ديوجو جوتا للإصابة، حصل نونيز لاعب أوروجواي على فرصة المشاركة أساسياً، وسجل هدف التقدم في الدقيقة 27 من كرة هيأها له محمد صلاح بضربة رأس.

وتم رفض احتساب ركلة جزاء بدت واضحة لنونيز، الذي شارك بديلاً في أغلب فترات الموسم.

وكان الهدف كافياً ليحقق ليفربول الفوز السادس في ست مباريات خارج أرضه هذا الموسم في كل المسابقات، وقد حقق بذلك الفوز الثالث على التوالي في دوري الأبطال تحت قيادة المدير الفني الجديد أرنه سلوت.

وحقق المدرب الهولندي رقماً غير مسبوق لأي مدرب لليفربول، إذ حقق الفريق 11 انتصاراً خلال أول 12 مباراة تحت قيادته، منذ أن تولى المنصب خلفاً ليورجن كلوب.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في مرحلة الدوري بالبطولة الأوروبية، والتي تضم 36 فريقاً، ويملك تسع نقاط ويتأخر بفارق الأهداف فقط عن أستون فيلا المتصدر، بينما يتقدم بفارق نقطتين أمام مانشستر سيتي.

وقال سلوت «سعداء للغاية بالفوز، هي مباراة صعبة خارج أرضنا أمام فريق من الطراز الأول، سيطرنا على المباراة لفترات طويلة، باستثناء ربما آخر 15 دقيقة، عندما كنا في حاجة إلى تدخل مهم من لاعبي قلب الدفاع وكذلك من حارس المرمى في لحظتين مهمتين، ولو خرجنا من هنا بالتعادل كنت سأشعر وكأننا خسرنا شيئاً ما حقاً».

وتم إلغاء هدفين للايبزج كما تصدى كويفين كيليهر حارس مرمى ليفربول لكرتين خطيرتين ليستمر انتظار الفريق الألماني للحصول على أول نقطة.

وبدا فريق لايبزج متحمساً منذ البداية وكان الطرف الأفضل، لكن تم إلغاء هدف للويس أوبيندا بداعي التسلل قبل لحظات من تقدم ليفربول.

وارتقى صلاح لكرة عرضية ووجهها بضربة رأس نحو مرمى الحارس بيتر جولاتشي وبدت في طريقها للشباك قبل أن يفضل نونيز ضمان التسجيل، إذ وجهها بلمسة أخيرة إلى داخل الشباك.

وأنعش الهدف أداء ليفربول، وأصيب نونيز بالذهول لعدم احتساب ركلة جزاء له عندما تعرض لعرقلة داخل منطقة الجزاء من جانب ويلي أوربان.

وكاد أليكسيس ماك أليستر أن يضيف الهدف الثاني لليفربول بعد الاستراحة لكن الكرة اصطدمت بالعارضة.

وكاد ليفربول أن يدفع ثمن الفرص الضائعة، لكن الحارس كيليهر تألق في التصدي لمحاولة من بنيامين سيسكو، إثر خطأ من إبراهيما كوناتي، كما أبعد كرة أخرى سددها تشافي سيمونز، الذي خرج بعدها مصاباً.