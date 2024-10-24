تير شتيجن يفجر مفاجأة في «موعد العودة»



برشلونة (د ب أ)



يأمل مارك أندريه تير شتيجن حارس برشلونة ومنتخب ألمانيا لكرة القدم، التعافي من إصابة قوية في الركبة والعودة للملاعب هذا العام.

وصرح تير شتيجن عبر قناة «دي إيه زد إن»: «ربما أستطيع العودة هذا العام، وإذا لم أنجح في ذلك، سأواصل العمل لأعود في العام المقبل».

وأصيب تير شتيجن بتمزق في وتر الرضفة في ركبته الشهر الماضي، مما استلزم عملية جراحية، وذلك بعدما بات الحارس الأول لمنتخب ألمانيا، بعد اعتزال مانويل نوير بنهاية منافسات بطولة «يورو 2024».

وقال الحارس الألماني «تنفيذ مرحلة أولية من التأهيل أمر مهم للغاية، وفقاً لما يؤكده أخصائي العلاج الطبيعي».

وقال حارس برشلونة إن رودي فولر المدير الرياضي للاتحاد الألماني لكرة القدم زاره في برشلونة، مضيفاً «إنها مبادرة تجعلني أشعر بالتقدير الشديد». وقال تير شتيجن «ألمانيا تشتهر منذ سنوات بامتلاك حراس مرمى متميزين، ليس لدينا مشاكل على الإطلاق في الوقت الحالي».