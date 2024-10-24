أمين عمر يدير «سوبر» الأهلي والزمالك



القاهرة (د ب أ)



أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين أمين عمر حكماً لمباراة الأهلي والزمالك «الخميس»، في العاصمة أبوظبي، علي لقب كأس السوبر المصري للأبطال لكرة القدم.

وذكر اتحاد الكرة المصري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن أمين عمر سيكون حكماً للساحة، ومعه محمود أبو الرجال، وأحمد حسام طه مساعدين، وأحمد الغندور حكما رابعاً.

وأضاف «محمد معروف سيكون حكماً لتقنية حكم الفيديو المساعد، ويساعده محمود عاشور».

وقال: «محمود ناجي سيكون حكماً رئيسياً لمواجهة بيراميدز وسيراميكا علي المركز الثالث.