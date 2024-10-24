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الرياضة

وفاة أقوى رجل في العالم ومربي الببغاوات!

وفاة أقوى رجل في العالم ومربي الببغاوات!
24 أكتوبر 2024 10:38

 
لندن (رويترز)

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توفي جيف كيبس، الفائز بجائزة أقوى رجل في بريطانيا، وحامل الرقم القياسي الوطني في دفع الجلة ومربي الببغاوات الشهير، عن عمر يناهز 75 عاماً حسبما ذكرت عائلته.
وترك كيبس أثراً لا يمحى على الرياضة البريطانية وتربية الطيور والثقافة الشعبية في الثمانينيات من القرن الماضي.
وأضافت عائلته في بيان، «تعلن عائلة جيفري كيبس عن وفاته اليوم 23 أكتوبر، وهو أفضل رام للجلة في بريطانيا، وأقوى رجل في العالم مرتين».
وولد كيبس عام 1949 في هولبيتش بلينكولنشاير، وتفوق في ألعاب القوى، ومثّل بريطانيا في ثلاث دورات أولمبية منذ عام 1972 إلى عام 1980، وحقق الرقم القياسي الوطني في دفع الجلة بمسافة 21.68 متر، والذي ظل صامداً لمدة 44 عاماً.
وعلى الرغم من أن أفضل إنجاز له في الألعاب الأولمبية كان المركز الخامس في عام 1980، إلا أنه فاز بميداليتين ذهبيتين في بطولة ألعاب الكومنولث، بالإضافة إلى مجموعة من الميداليات الأوروبية.
وعمل كيبس شرطياًً، وكان متحمساً للغاية لتربية الببغاوات. 

بريطانيا
ألعاب القوى
الألعاب الأولمبية
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