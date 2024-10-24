«ديربي القاهرة» بين «العراقة العربية» و«الشهرة العالمية»



مراد المصري (أبوظبي)



تحتضن أبوظبي مواجهة «ديربي القاهرة» بين الأهلي والزمالك، في نهائي كأس السوبر المصري، والذي يعد من ضمن الأشهر عربياً وعالمياً، إذ وبحسب تصنيف سابق لصحيفة «ذا صن» البريطانية وضعته في المرتبة العاشرة ضمن الأقوى على الصعيد التنافسي بين فريقين في الدولة نفسها على مستوى العالم.

وتوجد في هذه القائمة مواجهات «ديربي» مثل بوكا جونيورز وريفر بليت في الأرجنتين، ريال مدريد وبرشلونة في إسبانيا، سيلتك ورينجرز في أسكتلندا، لاتسيو وروما في إيطاليا، ليفربول، ومانشستر يونايتد في إنجلترا، وغيرهم.

ويعد «ديربي القاهرة» أشهر تنافس على الصعيد العربي وأكثرها عراقة، وأقيم 252 مرة في مختلف المناسبات، وتحديداّ منذ عام 1917، وحقق الأهلي الفوز 110 مرات، والزمالك 61 مرة، مقابل 81 تعادلاً.

