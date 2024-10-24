الخميس 24 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«اللقب 20» في «قمة العملاقين»

«اللقب 20» في «قمة العملاقين»
24 أكتوبر 2024 10:42

 
مراد المصري (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
«الفروسية» يرصد 3 ملايين درهم جوائز لبطولة الإمارات لقفز الحواجز
"ميرا أيروسبيس" تطور حمولتين للطائرات المسيرة عالية الارتفاع


يعتبر الأهلي والزمالك أكثر فريقين تتويجاً بلقب كأس السوبر المصري، إذ يحتل «الأحمر» صدارة القائمة التاريخية، بإجمالي 14 لقباً، ويأتي بعده الزمالك برصيد أربعة ألقاب، ليكون إجمالي فوزهما 19 مرة، بانتظار من يحصد اللقب في «المرة 20».
وتضم قائمة الأبطال السابقين برصيد لقب واحد كلاً من المقاولون العرب وطلائع الجيش وحرس الحدود.
وحصد الأهلي اللقب في آخر ثلاث نسخ على التوالي، والتي أقيمت في أبوظبي أيضاً، ومنها الفوز على الزمالك بهدفين على استاد هزاع بن زايد، عام 2022.
فيما جاء آخر ألقاب الزمالك الأربعة على حساب الأهلي في عام 2020، وعلى استاد محمد بن زايد الذي يحتضن المباراة النهائية مجدداً، عندما تفوق بركلات الترجيح.
وبالمجمل، خاض الأهلي المباراة النهائية 18 مرة، وخسر أربع مرات فقط، مقابل الفوز 14 مرة، فيما خاض الزمالك النهائي 11 مرة، وخسر 7 مرات، مقابل الفوز أربع مرات.

الإمارات
أبوظبي
كأس السوبر المصري
الأهلي المصري
الزمالك
آخر الأخبار
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
اقتصاد
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
23 أكتوبر 2024
«عالم فيراري» تستضيف موكباً استعراضياً من 70 سيارة
الترفيه
«عالم فيراري» تستضيف موكباً استعراضياً من 70 سيارة
اليوم 11:32
«الفروسية» يرصد 3 ملايين درهم جوائز لبطولة الإمارات لقفز الحواجز
الرياضة
«الفروسية» يرصد 3 ملايين درهم جوائز لبطولة الإمارات لقفز الحواجز
اليوم 11:21
"ميرا أيروسبيس" تطور حمولتين للطائرات المسيرة عالية الارتفاع
علوم الدار
"ميرا أيروسبيس" تطور حمولتين للطائرات المسيرة عالية الارتفاع
اليوم 11:15
160 ألف درهم غرامات الدور الأول في «البطولة الأغلى»
الرياضة
160 ألف درهم غرامات الدور الأول في «البطولة الأغلى»
اليوم 11:10
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©