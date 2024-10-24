«اللقب 20» في «قمة العملاقين»



مراد المصري (أبوظبي)



يعتبر الأهلي والزمالك أكثر فريقين تتويجاً بلقب كأس السوبر المصري، إذ يحتل «الأحمر» صدارة القائمة التاريخية، بإجمالي 14 لقباً، ويأتي بعده الزمالك برصيد أربعة ألقاب، ليكون إجمالي فوزهما 19 مرة، بانتظار من يحصد اللقب في «المرة 20».

وتضم قائمة الأبطال السابقين برصيد لقب واحد كلاً من المقاولون العرب وطلائع الجيش وحرس الحدود.

وحصد الأهلي اللقب في آخر ثلاث نسخ على التوالي، والتي أقيمت في أبوظبي أيضاً، ومنها الفوز على الزمالك بهدفين على استاد هزاع بن زايد، عام 2022.

فيما جاء آخر ألقاب الزمالك الأربعة على حساب الأهلي في عام 2020، وعلى استاد محمد بن زايد الذي يحتضن المباراة النهائية مجدداً، عندما تفوق بركلات الترجيح.

وبالمجمل، خاض الأهلي المباراة النهائية 18 مرة، وخسر أربع مرات فقط، مقابل الفوز 14 مرة، فيما خاض الزمالك النهائي 11 مرة، وخسر 7 مرات، مقابل الفوز أربع مرات.