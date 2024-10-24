7 دول تشارك في «شاطئية الجامعات» بالمغرب

أبوظبي (الاتحاد)



تنطلق اليوم الخميس الدورة العربية الجامعية الثالثة للألعاب الشاطئية في مدينة أغادير المغربية، بمشاركة 7 دول هي المغرب وتونس وعُمان وقطر وليبيا ومصر وموريتانيا، تتنافس في كرة القدم والكرة الطائرة «طلاب»، والكرة الطائرة «طالبات»، وتستمر إلى 26 أكتوبر الحالي.

وجرى الافتتاح الرسمي للدورة التي ينظمها للاتحاد العربي للرياضة الجامعية، الأربعاء بفندق الموجر في أغادير، بحضور الوفود المشاركة، ولفيف من الجمهور، ورحب الدكتور سمير فطاجو، الرئيس المنتدب للجامعة الملكية المغربية للرياضة الجامعية، بالمشاركين في الدورة، مشيداً بدعم الاتحاد العربي لكافة الأنشطة والفعاليات والمسابقات التي تستضيفها الدول العربية، والدعم الخاص الذي يوليه لدورة أغادير، متمنياً للاتحاد، ورئيسه الدكتور سعيد حمد الحساني كل التوفيق والنجاح في خدمة الرياضة العربية الجامعية.

من جانبه، شكر الدكتور حمد كرم الكعبي، الأمين العام للاتحاد العربي للرياضة الجامعية، واللجنة المنظمة على حسن التنظيم، وكرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، قبل أن يخاطب الدكتور سعيد الحساني الحفل، مشيراً إلى أن الدورات والبطولات والفعاليات التي ينظمها الاتحاد العربي، أفرزت أبطالاً، وقدمت مواهب يفخر بها العرب جميعاً من الخليج إلى المحيط، وقال: الاتحاد لديه خطة استراتيجية لتنمية وصقل مهارات الطلاب والطالبات، وبرامج لتنمية المهارات واكتشاف المواهب الشبابية في الجامعات العربية.

وأدت طالبة مغربية قسم الطلاب، وتبعها الحكام في أداء القسم، قبل أن يعلن الدكتور سمير فطاجو بدء الدورة الثالثة.