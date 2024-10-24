160 ألف درهم غرامات الدور الأول في «البطولة الأغلى»



معتصم عبدالله (أبوظبي)



فرضت لجنة الانضباط باتحاد الكرة، 10 عقوبات على 7 أندية، بلغت قيمتها الإجمالية 160 ألف درهم، حصيلة مباريات الدور الأول للبطولة الأغلى «كأس رئيس الدولة» لموسم 2024- 2025، والتي أقيمت 17 و18 و19 أكتوبر الجاري.

وتصدر دبا، مشهد «الغرامات المالية»، بعد خسارته أمام بني ياس 0-1، بعدما فرضت الانضباط على الحساني تامبورا مهاجم «النواخذة»، غرامة 50 ألف درهم، بسبب الاعتداء على لاعب من الفريق المنافس، بجانب غرامة أخرى خلفان حسن بسبب التلفظ على حكم المباراة.

وفرضت الانضباط، غرامتين ماليتين بقيمة إجمالية 20 ألف درهم، على دبا بسبب تصرفات الجماهير تجاه حكم مباراة بني ياس، والثانية بسبب عدم توفير النادي «طبيب مرخص»، وهي ذات العقوبة التي فرضتها الانضباط على عجمان والبطائح ودبا الحصن.

في المقابل، عاقبت الانضباط الوصل المتأهل على حساب الوحدة بالفوز 3-1، بالغرامة 10 آلاف درهم، بسبب إلقاء جماهير «الأصفر» عبوات سوائل على جمهور الفريق المنافس، وفرضت اللجنة عقوبة مماثلة على الوحدة بسبب الجمهور، فيما غرمت اللجنة العين 10 آلاف درهم، لقيام أحد جماهيره النزول إلى أرضية الملعب في مباراة الفريق أمام حتا 4-0.



الغرامات المالية

50000 الحساني تامبورا «دبا»

30000 خلفان حسن «دبا»

20000 دبا

10000 الوصل

10000 عجمان

10000 البطائح

10000 الوحدة

10000 دبا الحصن

10000 العين