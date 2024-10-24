المنتخب والجزيرة يقصان شريط «دولية بني ياس» للطائرة

معتصم عبدالله (أبوظبي)



يقص منتخبنا، وفريق الجزيرة، في الساعة الرابعة مساء الجمعة، شريط بطولة بني ياس الدولية لكرة الطائرة 2024، ضمن «الجولة الأولى»، والتي تشهد أيضاً مواجهة بني ياس «المستضيف»، أمام الأهلي المصري في الساعة السادسة مساءً.

وتقام مباريات البطولة، التي تشهد أيضاً مشاركة الهلال بطل الدوري السعودي، على مدار 5 أيام، حتى الثلاثاء المقبل، على صالة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي.

وتأتي النسخة الجديدة لـ «دولية بني ياس للطائرة»، في أعقاب التتويج المستحق لـ «السماوي»، بأول ألقاب مسابقات «فئة الرجال» المحلية للكرة الطائرة لموسم 2024- 2025، بفوزه على منافسه النصر 3- صفر، في المباراة الفاصلة لنهائي «كأس الاتحاد».

وعبّر التونسي رياض الهذيلي، مدرب طائرة بني ياس، عن سعادته بحصد أول الألقاب في موسمه الأول مع «السماوي»، وقال في تصريحات لـ (الاتحاد): «سعيد بالبداية الإيجابية، وحصد أول إنجاز في انطلاق الموسم لمشواري مع النادي».

ومثل لقب «كأس الاتحاد للطائرة»، امتداداً لمشوار رياض الهذيلي في حصد الإنجازات، بعدما سبق له قيادة «نسور قرطاج» إلى «أولمبياد لندن 2012»، والتأهل إلى كأس العالم 2014، قبل أن يتولى تدريب الأهلي السعودي عام 2019، حيث تُوج مع الأخير بـ 11 لقباً، من بينها دولية بني ياس 2021، والفوز بـ «كأس جاهز للنخبة»، موسم 2022-2023.

وأضاف: «أهمية التتويج بأول ألقاب الموسم، تكمن في دعم استقرار الفريق، وزيادة الحافز لدى اللاعبين، من أجل المواصلة بشكل أفضل لحصد المزيد من الإنجازات، وطموحاتنا كبيرة في الموسم الحالي»، لافتاً الى الدعم المعنوي الكبير الذي تحظى به طائرة بني ياس من إدارة النادي، ومن سالم نايف الكثيري، رئيس شركة الألعاب الرياضية.

وحول سيناريو التتويج باللقب، والعودة القوية لـ «السماوي» من الخسارة 0-3، في مباراة ذهاب النهائي إلى الفوز في مباراتي الإياب والمواجهة الفاصلة، قال المدرب التونسي لبني ياس: «واجهنا أقوى المنافسين منذ بداية دور المجموعات، وصولاً إلى نصف النهائي، والنهائي أمام منافس شرس بحجم النصر، ونجحنا في التعويض بأداء متميز ومستوى عالٍ».

وتعليقاً على مشاركة «السماوي» في «دولية بني ياس للطائرة»، والتي تُوج بلقبها مع الأهلي السعودي في نسخة 2021، قال الهذيلي: «البطولة الدولية اسم على مسمى من حيث قوة المشاركين، ممثلين في منتخب الإمارات، وبني ياس المستضيف، والجزيرة بطل الدوري في الموسم الماضي، بجانب الهلال بطل الدوري السعودي، والأهلي بطل الدوري المصري وأفريقيا».

وأضاف: «المشاركة المرتقبة توفر إعداداً متميزاً لبني ياس، نظراً لقوة الفرق المنافسة، وهدفنا اكتساب الاحتكاك، من أجل التحضير بالشكل الأمثل لانطلاق الدوري، وبقية المنافسات المحلية»، مشيداً بالدعم الذي تحظى به «دولية بني ياس» من إدارة النادي، ومجلس ابوظبي الرياضي.

10 مباريات

تشهد النسخة الجديدة لـ «دولية بني ياس للطائرة»، إقامة 10 مباريات على مدار 5 أيام، وتتواصل أجواء المنافسة، مساء السبت بمباراتي منتخب الإمارات والهلال السعودي، بني ياس والجزيرة، ويلعب في «الجولة الثالثة» أمسية الأحد منتخب الإمارات والأهلي، والجزيرة والهلال، فيما يلتقي الاثنين الأهلي والهلال، بني ياس ومنتخب الإمارات، وتختتم البطولة الثلاثاء المقبل بمباراتي الجزيرة والأهلي، بني ياس والهلال.