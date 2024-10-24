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الرياضة

اتحاد الكرة «3 نجوم» في برنامج الشباب الآسيوي

اتحاد الكرة «3 نجوم» في برنامج الشباب الآسيوي
24 أكتوبر 2024 11:52

أبوظبي (الاتحاد)

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حصل اتحاد كرة القدم على التصنيف الأعلى «3 نجوم»، في برنامج الشباب النخبة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لينال بالتالي العضوية الكاملة في هذا البرنامج الذي يخضع لعملية تقييم بعد مرور ثلاث سنوات، وفقاً للمادة 6 من لوائح البرنامج لعام 2021.
وكان اتحاد كرة القدم قد تقدم بطلب العضوية الكاملة في برنامج الشباب النخبة، وجاءت موافقة الاتحاد القاري تتضمن توقعاته بأن يكون لنظام تصنيف أكاديمية شباب اتحاد الكرة مع دوري المحترفين تأثير إيجابي على تطوير كرة القدم للشباب النخبة في آسيا، وتطلعاته إلى التنفيذ الناجح للبرنامج على المدى الطويل.
الجدير بالذكر أن الاتحاد الآسيوي قد صنف البرنامج إلى فئات عدة، حيث تُعد فئة الثلاث نجوم هي الأعلى، وتشهد وجود ثمانية اتحادات وطنية هي الإمارات، أستراليا، اليابان، كوريا الجنوبية، قطر، تايلند، أوزبكستان وفيتنام.

الإمارات
اتحاد كرة القدم
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
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