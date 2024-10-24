«الرباعية» أمام الكويت ترد الاعتبار لـ «الفرسان»



علي معالي (أبوظبي)



نجح شباب الأهلي في خطف صدارة المجموعة الرابعة، في «دوري أبطال آسيا 2»، بعد مباراة استثنائية و«رباعية» رائعة أمام الكويت الكويتي، مع نهاية الجولة الثالثة، ومنحت النتيجة العريضة «الفرسان» الصدارة، بعد مفاجأة الحسين إربد الأردني بالفوز على ناساف الأوزبكي 2-1، في آخر 4 دقائق من المباراة، ليرفع الحسين إربد رصيده إلى 6 نقاط بالتساوي مع شباب الأهلي، مقابل 4 نقاط لناساف، ونقطة للكويت.

ولم تكن الصدارة «الحمراء» المكسب الوحيدة لـ «الفرسان»، لأن الفريق ود اعتباره منذ آخر مواجهة مع الكويت عام 2005 بدوري المجموعات، بعد التعادل 3-3 في دبي، والخسارة بهدف في الكويت، ما جعل شباب الأهلي وقتها يحتل المركز الأخير بالمجموعة الثالثة.

الوضع تغير كثيراً في اللقاء الأخير الذي انتهى بـ «رباعية»، وكانت قابلة للزيادة، بعد سيطرة «الفرسان» باستحواذ وصل إلى 53% مقابل 47% للكويت، واعتمد المدرب البرتغالي باولو سوزا على البدلاء ومنح الفرص لعناصر أخرى، قبل أن يلتقي الشارقة في الجولة السادسة من دوري أدنوك المحترفين.

والحقيقة أن باولو سوزا نجح تماماً في تشكيلته وطريقة اللعب التي ضغط بها على «العميد» الكويتي، وقدم «الفرسان» أداءً هجومياً متميزاً عن طريق حارب عبدالله، وليما ومؤنس دبور، وجاءت التبديلات إيجابية على مدار الشوطين.

وفي المقابل، فإن نيبوشا مدرب الكويت ولاعبيه يتحملون الخسارة الثقيلة، بعدما وقعوا في أخطاء دفاعية متكررة سهلت الوصول إلى مرماهم.

وتقام الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة 6 نوفمبر المقبل، حيث يلتقي ناساف مع الحسين، والكويت مع شباب الأهلي، وشهدت الجولة الأولى فوز شباب الأهلي على الحسين 3-1 في دبي، وتعادل الكويت مع ناساف، وفي الجولة الثانية، تفوق الحسين على الكويت 2-1 وناساف على شباب الأهلي 2-1، ويتأهل إلى دور الـ 16 الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة من المجموعات الثماني.