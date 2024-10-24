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الرياضة

جوارديولا: هدف هالاند الثاني مذهل.. حرفياً لاتوجد مساحة !!

جوارديولا: هدف هالاند الثاني مذهل.. حرفياً لاتوجد مساحة !!
24 أكتوبر 2024 11:56


لندن (د ب أ)
أثنى بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم على إيرلينج هالاند، مهاجم الفريق، بعدما سجل هدفين، أحدهما من تسديدة رائعة بكعب القدم، في المباراة التي فاز فيها فريقه على سبارتا براج 5 / صفر في دوري أبطال أوروبا أمس الأربعاء.
وسجل هالاند الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 58 على ملعب الاتحاد بتسديدة رائعة بكعب القدم، ليرفع رصيده إلى 13 هدفاً هذا الموسم، و44 هدفاً في 42 مباراة خاضها بدوري أبطال أوروبا. وقال جوارديولا:«اعلم أن المباراة لم تكن سهلة له، لأنهم يعتمدون على الدفاع بقوة في منطقة الجزاء، ولا يتركون مساحات، 3 مدافعين يراقبونه، ولاعبان في خط الوسط بالقرب منه، وحتى الأجنحة بالقرب من لاعبي خط الوسط المدافعين».
وأضاف:«حرفياً لا توجد مساحة. في كل كرة عرضية يعانقونه ويدفعونه. لذلك ليس من السهل تسجيل أهداف». وأردف:«سجل هدفين، وكان بإمكانه تسجيل هدفين آخرين. يتمتع إيرلينج بهذه القدرة المذهلة، حيث يمكنه لمس الكرة 15 مرة، منها سبع أو ثماني تسديدات على المرمى».
وأكد:«يتمتع هالاند بموهبة مذهلة، وبالطبع سجل هدفاً رائعاً. أحرز مثله أمام دورتموند قبل سنوات بتمريرة رائعة من جواو كانسيلو، لا أعرف أيهما أصعب- بالنسبة لي كلاهما».

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