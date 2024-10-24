خورفكان يدفع بتشكيلة متوازنة أمام الجزيرة



فيصل النقبي (خورفكان)



يدفع الروماني دانييل إيسايلا، مدرب خورفكان، بتشكيلة متوازنة بين الدفاع والهجوم، في مباراة الجزيرة، ضمن «الجولة السادسة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، والتي تُقام باستاد محمد بن زايد، في العاصمة أبوظبي السبت، بحثاً عن العودة بنتيجة إيجابية تعكس التطور الكبير في أداء الفريق، خلال الفترة الماضية في الدوري.

ويتفاءل إيسايلا بنتائج المباريات الأخيرة أمام الجزيرة، حيث تعادل معه 2-2 في أبوظبي، فيما كان الفوز حليف خورفكان 4-2 بملعبه في الموسم الماضي.

وبالنظر إلى مباريات الفريقين معاً، تميل الكفة لمصلحة الجزيرة «5 انتصارات»، فيما تفوق «النسور» 3 مرات، والتعادل في مباراتين.

ودخل عبدالله النقبي وأحمدو كمارا في حسابات إيسايلا للقاء خاصة في الوسط، حيث يملك النقبي خبرة كبيرة في «الارتكاز» بعد مواسم عدة، مع الظفرة وشباب الأهلي، ولكن قرار مشاركته يعود إلى الجهاز الطبي، حيث عانى في الفترة الماضية إصابة أبعدته عن الملاعب، فيما أصبح كمارا جاهزاً بنسبة كبيرة للقاء، ومرشحاً لأن يبدأ أساسياً.



