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الرياضة

ريال مدريد يضع ألونسو «الخيار الأول» لأنشيلوتي

ريال مدريد يضع ألونسو «الخيار الأول» لأنشيلوتي
24 أكتوبر 2024 13:33

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

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تسربت أخبار تتعلق بمستقبل الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني لباير ليفركوزن، تؤكد رحيله عن الفريق بنهاية الموسم.
ويأتي ذلك عقب المباراة التي خاضها ليفركوزن أمام برست الفرنسي، في الجولة الثالثة لدوري أبطال أوروبا، وانتهت بالتعادل 1-1.
ويتوقع معظم المراقبين أن يكون ريال مدريد هو وجهة ألونسو القادمة، خاصة في ظل بداية الموسم غير الجيدة للإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ «الريال»، حيث لم يتألق الفريق تحت قيادته على امتداد عشر جولات من الدوري الإسباني «الليجا»، تخللها السقوط في فخ التعادل 3 مرات أمام ريال مايوركا ولاس بالماس وأتلتيكو مدريد، وبنفس النتيجة 1-1، ليتسع الفارق بينه وبين برشلونة المتصدر بـ 27 نقطة إلى 3 نقاط.
والأسوأ من ذلك أن أنشيلوتي تعرض أيضاً لهزيمة مفاجئة صفر-1 أمام ليل الفرنسي في الجولة الثانية لدوري أبطال أوروبا، وإن كان الفوز الكبير 5-2 على بروسيا دورتموند في الجولة الثالثة للبطولة غطى قليلاً على سوء أداء النجوم في مباريات «الليجا».
وإزاء هذه الصعوبات التي يواجهها فريق «مدجج» بالنجوم والأسماء الكبيرة، ترى إدارة «البلانكوس» أن المشكلة لم تعد في اللاعبين، وإنما في مديرهم الفني.
وحذر الصحفي الإسباني الشهيرإدواردو إيندا مدير تحريرصحيفة «OKDIARIO»، عبر برنامج «التشيرينجيتو»، أنشيلوتي من الخسارة أمام برشلونة «السبت» في السانتياجو برنابيو، لأنها لو حدثت، قد تكون «القشة التي قصمت ظهر البعير» وتعرض منصبه للخطر، وتعجل برحيله بنهاية الموسم، لأنها تُوسع الفارق بينه وبين برشلونة إلى 6 نقاط كاملة قد يصعب تعويضها، ويفقد حامل اللقب لقبه.
وقال إيندا إن ألونسو منفتح فعلاً على الرحيل عن ناديه الألماني بنهاية الموسم، وإن «الريال» يضعه «خياراً أول» بديلاً لأنشيلوتي، وإن ألونسو نفسه يحلم بذلك في حال رحيل الإيطالي.
وكان إيندا واضحاً جداً في تحديد ريال مدريد وجهة وحيدة قادمة لألونسو، مشيراً إلى أن الأخير يعرف جيداً إن تلك هي المرحلة الطبيعية لتطور مسيرته التدريبية، وخاصة أنه بدأ مشواره الكروي في «فالديبيباس» مركز تدريب ريال مدريد، ويدرك أن الجلوس على«دكة المدربين» في «السانتياجو برنابيو» شرف ما بعده شرف.

الدوري الإسباني
الدوري الألماني
باير ليفركوزن
ريال مدريد
تشابي ألونسو
كارلو أنشيلوتي
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