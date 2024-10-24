كومباني: لا أعذار لأن «الخسارة واضحة» أمام برشلونة



برلين (د ب أ)



قال فينسنت كومباني، المدير الفني لبايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، إن فريقه لن يبحث عن أعذار، بعد الهزيمة «الواضحة» 1-4 أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا. وقال كومباني: «لقد خسرنا، كانت هزيمة واضحة».

وأضاف: «بعد هذه الخسارة، ينبغي للفريق أن يتعلم الدرس منها سريعاً بدلاً من البحث عن أعذار، لكي نتمكن من تقديم أداء أفضل أمام بوخوم يوم الأحد».

ولم يتغلب برشلونة على بايرن منذ فوزه 3- صفر في الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا في 2015، ولكنه تقدم بالفعل في الدقيقة الأولى عندما سجل رافينيا أول أهدافه الثلاثة في هذه المباراة، وتعادل بايرن في الدقيقة 18 بهدف سجله هاري كين.

وقال كومبان: «كان لدي شعور لمدة 30 دقيقة أن بإمكاننا الفوز باللقاء، ولكن المباراة انقلبت بعد الهدفين الثاني والثالث».

وانتهى الشوط الأول بتأخر البايرن 1-3، حيث تضمنت هذه الأهداف هدفاً من لاعب بايرن السابق روبرت ليفاندوفسكي. وقال ليفاندوفسكي: «قلت من قبل إن المباراة أمام بايرن ميونيخ أشبه بنهائي دوري أبطال أوروبا، لذلك فإن الفوز بهذه الطريقة على منافس مثل البايرن يعد أمراً استثنائياً، كان المهم أن نحقق انتصارنا الثاني في النسخة الحالية من دوري الأبطال».

واستهل بايرن ميونيخ حملته في بطولة دوري أبطال أوروبا، التي تقام بشكلها الجديد، والتي ستقام مباراتها النهائية في مدينة ميونيخ، بالفوز 9-2 على دينامو زغرب الكرواتي، ولكنه تلقى هزيمتين منذ هذه المباراة أمام أستون فيلا وبرشلونة. وبعد الخسارة أمام برشلونة، يحتل بايرن المركز الـ23 في جدول الترتيب، وهو المركز الذي يضمن للفريق المشاركة في الملحق المؤهل للأدوار الإقصائية.

وقال جوشوا كيميتش، لاعب وسط البايرن: «كانت بدايتنا سيئة، ولكننا استعدنا السيطرة بعد مرور 10 دقائق، وتمكننا من معادلة النتيجة، لم نكن منظمين بما يكفي عندما تكون الكرة في حوزتنا».

وأضاف: «لم نكن منظمين بما يكفي، وارتكبنا الكثير من الأخطاء، لذلك، فإن النتيجة هي هزيمة واضحة جداً، 1-4 ومن الصعب تقبلها، كانت هزيمة مستحقة».

وكانت هذه هي أول مرة يلتقي فيها فريق البايرن بمدربه السابق هانزي فليك، الذي ترك النادي في 2021، وتُوج فليك بدوري أبطال أوروبا مع البايرن في 2020، وشهدت حملته الفوز على برشلونة 8 -2.

وقال فليك: «سعيد للغاية بأدائنا، بعد أن تلقينا هدف التعادل، حيث كانت هناك فترة في المباراة لم نظهر فيها الشجاعة المطلوبة، صنعنا العديد من الفرص الرائعة».

وأضاف: «البايرن فريق مذهل، ويلعب كرة قدم جذابة للغاية. كنا الأفضل، وكنا الأفضل من حيث إنهاء الهجمات».