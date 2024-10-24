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الرياضة

تشابي ألونسو يتحدث عن «الخبر الأسوأ»!

تشابي ألونسو يتحدث عن «الخبر الأسوأ»!
24 أكتوبر 2024 14:17

 
برلين (د ب أ)

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قال تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم، إن إصابة أمين عدلي «لا تبدو جيدة».
واضطر ألونسو إلى تغيير الجناح في الدقيقة 18 من مباراة الفريق أمام استاد بريست في دوري أبطال أوروبا، بعد إصابته في أحد الالتحامات.
وقال ألونسو بعد المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1: تلقى ضربة في الكاحل، والجميع رأى رد فعله، كانت مؤلمة للغاية، لا تبدو جيدة، يجب أن ننتظر النتائج، كان هذا هو أسوأ خبر تلقيناه.
وأهدر ليفركوزن أول نقطتين في البطولة، وكان فلوريان فيرتز وضع الفريق في المقدمة قبل أن يسجل بيير لي ميلو هدف التعادل لبريست.
ويحتل ليفركوزن، حامل لقب الدوري الألماني، المركز السادس بدوري أبطال أوروبا.

دوري أبطال أوروبا
باير ليفركوزن
تشابي ألونسو
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