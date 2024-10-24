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الرياضة

«أبيض الناشئين» يواجه لاوس في التصفيات الآسيوية

«أبيض الناشئين» يواجه لاوس في التصفيات الآسيوية
24 أكتوبر 2024 14:19

 
أبوظبي (الاتحاد)
يواجه منتخب الناشئين لكرة القدم تحت 17 سنة، في الساعة الرابعة عصر الجمعة، لاوس في مباراة الجولة الثانية، ضمن المجموعة الثامنة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس آسيا للناشئين «السعودية 2025».
وحقق «أبيض الناشئين» الفوز على ماليزيا بهدفين، سجلهما مايد عادل ومحمد بطي، ضمن الجولة الأولى، بينما لم يخض لاوس أي مباراة، خلال الجولة، كون المجموعة الثامنة تضم 3 منتخبات.
ومع ختام الجولة الأولى للتصفيات، تصدر منتخبنا ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 3 نقاط، يليه في المركز الثاني لاوس من دون نقاط، بينما حلت ماليزيا في المركز الثالث من دون نقاط، حيث خسر مباراته الأولى، وتتبقى له مباراة أمام لاوس يوم الأحد المقبل.
من جهته، قال ماجد سالم الزعابي، مدرب منتخبنا الوطني: «بجهود وعزيمة اللاعبين، والجهاز الفني والإداري حققنا العلامة الكاملة في مباراتنا أمام ماليزيا، والتي وضعتنا في صدارة المجموعة الثامنة، ونجحنا معاً في تحقيق هدفنا الأول، وتخطي نصف مشوار التصفيات الآسيوية، ونسعى لمواصلة الانتصارات في مواجهة اليوم أمام لاوس».
وأضاف: «ندرك جيداً أننا سنلعب أمام أصحاب الأرض، ولا بديل لنا سوى الفوز، لذا طلبنا التركيز خلال المباراة المهمة، وضرورة حصد الثلاث نقاط، لنختتم مشوار التصفيات في موقع الصدارة والتأهل لنهائيات كأس آسيا 2025».
ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة من المجموعات العشر إلى النهائيات، إلى جانب أفضل 5 منتخبات حاصلة على المركز الثاني، لتنضم إلى منتخب السعودية «المضيف».

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