200 لاعب في «كأس الإمارات للجولف»



العين (الاتحاد)



برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، تنطلق صباح الجمعة، كأس الإمارات 2024، والتي ينظمها اتحاد الجولف، وتشهد البطولة مشاركة جمع لاعبي الجولف الإماراتيين، مع أفضل لاعبي الهواة من اتحادات آسيا والمحيط الهادئ والأوربي والعالم العربي، ويستضيفها نادي العين للفروسية والرماية والجولف لمدة 3 أيام.

ويشمل الحدث 3 منافسات مختلفة «فئة النخبة»، و«الفئة الوطنية»، و«بطولة الصقور الصاعدة»، بمشاركة أكثر من 200 لاعب يمثلون 50 اتحاداً.

وأقيمت مراسم حفل الافتتاح، وقال اللواء طيار «م» عبد الله السيد الهاشمي، نائب رئيس الاتحاد: «من المهم بالنسبة لنا الحفاظ على هوية المنافسات، من خلال استمرار تنظيم البطولة الوطنية الإماراتية بجانب فئة النخبة، وهدفنا الاحتفاء برياضة الجولف في الإمارات، ضمن المجتمع المحلي، ومع شركائنا الدوليين، وتأتي وفق رؤية وتوجيهات ومتابعة دؤوبة من معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحاد».

ووجّه الهاشمي الشكر إلى الشركاء الرئيسين لبطولات الجولف، وخص المسؤولين في بنك «إتش إس بي سي» الراعي والشريك الرئيس للبطولة.

وأضاف، «نسعى لفتح آفاق جديدة أمام الجيل القادم من لاعبي الجولف، وتعزيز التواصل بين آسيا والشرق الأوسط وأوروبا، ما يرسخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للجولف».