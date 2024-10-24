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الرياضة

سلوت: ليفربول يفخر بـ «الإنجاز شبه المستحيل»

سلوت: ليفربول يفخر بـ «الإنجاز شبه المستحيل»
24 أكتوبر 2024 14:58

 
لايبزج (د ب أ)

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قال أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، للاعبي الفريق إنه يجب أن يشعروا بالفخر لتحقيق «الإنجاز شبه المستحيل»، المتمثل في تسجيل أرقام قياسية جديدة للنادي، بعد الفوز 1-صفر على لايبزج الألماني في دوري أبطال أوروبا.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا)، أن الهدف الذي سجله داروين نوينز في الدقيقة 27 كان كافياً ليصبح هذا الفريق هو أول فريق لليفربول يفوز بأول ست مباريات خارج أرضه في موسم واحد، وأول فريق يفوز بـ11 مباراة من أول 12 مباراة في كافة البطولات.
وبعد أشهر قليلة من تولي سلوت تدريب ليفربول، صار الفريق يحتل قمة الدوري الإنجليزي، كما حقق الفوز في أول ثلاث مباريات بدوري أبطال أوروبا.
وقال سلوت: «أعتقد أنني قلت من قبل إنه ينبغي لنا أن نشعر بالفخر، حيث شهد النادي الكثير من الفرق الرائعة، والعديد من اللاعبين الرائعين».
وأضاف:«تحقيق شيء لم يحقق من قبل هو تقريباً أمر شبه مستحيل في ناد كبير مثل ليفربول».
وأردف: «ياله من أمر رائع تحقيق هذا الإنجاز!، ولكن كما قلت بشأن الأرقام القياسية، فإنها جميلة، ولكن هناك أشياء أجمل من الأرقام القياسية، وأنتم تعرفون ما أقصده- الألقاب».

دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنجليزي
ليفربول
أرني سلوت
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