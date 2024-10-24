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الرياضة

«جونيور ديزرت كلاسيك» تحصل على «التصنيف العالمي»

«جونيور ديزرت كلاسيك» تحصل على «التصنيف العالمي»
24 أكتوبر 2024 15:03

 
دبي (الاتحاد)

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أعلن منظمو بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك للجولف، حصول بطولة جونيور دبي ديزرت كلاسيك للناشئين، للمرة الأولى على اعتماد التصنيف العالمي للاعبي الجولف الهواة «WAGR»، وذلك مع إقامة النسخة الثالثة، بالشراكة مع اتحاد الجولف، من 10 إلى 12 يناير 2025، في نادي الإمارات للجولف.
وتشهد بطولة العام المقبل، المفتوحة للأولاد والبنات من فئة 18 عاماً أو أقل تغييراً كبيراً، إذ يتنافس المشاركون بنظام 54 حفرة، وهو ما يمثل زيادة، مقارنة بالنظام السابق المكون من 36 حفرة فقط، وتشهد البطولة العمل بنظام التصنيف العالمي للاعبي الجولف الهواة.
يقوم التصنيف العالمي للاعبي الجولف الهواة، الذي يديره نادي الجولف الملكي والقديم في سانت أندروز ورابطة الجولف الأميركية، بتصنيف أفضل اللاعبين الهواة على مستوى العالم، ويشمل ذلك أكثر من 6300 بطولة يشارك فيها أكثر من 7500 لاعب.
وتقام أول جولتين من بطولة جونيور دبي ديزرت كلاسيك، تحت الأضواء الكاشفة على ملعب فالدو، قبل أن يتجه المشاركون إلى الجولة الختامية، حيث يتنافس أفضل 40 لاعباً على الممرات المجهزة بالكامل في ملعب المجلس، قبل أيام قليلة من انطلاق «النسخة 36» من بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك العريقة من 16 إلى 19 يناير.
شهدت نسخة العام الماضي منافسة قوية على اللقب بين 54 لاعباً ولاعبة من الهواة يمثلون دولاً مختلفة، بما في ذلك الإمارات، فرنسا، الهند، قطر والسويد، وحقق فيكتور كوفود أولسن المقيم في دبي، الفوز بتسجيله 71 و69 ضربة في الجولتين.
وقال سيمون كوركيل، المدير التنفيذي لبطولة دبي ديزرت كلاسيك: فخورون للغاية برعاية الجيل الصاعد من لاعبي الجولف، وسعداء بحصول النسخة الثالثة من «جونيور دبي ديزرت كلاسيك»، على اعتماد التصنيف العالمي للاعبي الجولف الهواة.

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