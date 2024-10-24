أحمد بن حمدان: دعم القيادة الرشيدة مهّد لنجاحات أبناء الإمارات



أبوظبي (الاتحاد)



رفع الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الشراع والتجديف الحديث، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة في الإمارات، والتي أولت الاهتمام والدعم لأبناء الدولة، الأمر الذي مكنهم من تحقيق الكثير من النجاحات، ونيل ثقة العالم، وتبوء المناصب الرفيعة.

وقال الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، إن فوزه بمنصب رئاسة المجموعة «آي» التي تضم الاتحادات الوطنية في الشرق الأوسط وغرب آسيا، وانضمامه عضواً في مجلس إدارة الاتحاد الدولي للشراع في الدورة الأولمبية الجديدة 2025-2028، ما هو إلا امتداد لنجاحات أبناء الدولة، وتأكيد على الثقة والمكانة التي يحظون بها في المنطقة والعالم.

ووجه رئيس اتحاد الشراع والتجديف الحديث، الشكر والتقدير إلى وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية، على الدعم والمتابعة، وإلى الاتحادات الوطنية في الشرق الأوسط، وغرب آسيا في الكويت والسعودية والبحرين وقطر وعُمان وفلسطين والأردن والعراق وإيران، والتي اختارت شخصه، ليكون رئيساً للمجموعة، وعضواً في الاتحاد الدولي.

وأعرب الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، عن تقديره لتلك المواقف التي تعبر عن وحدة الصف، والعمل فريقاً واحداً، من أجل النهوض برياضة الشراع الحديث، وتطوير الأنشطة والفعاليات، وزيادة عدد الممارسين، وتأهيل الكوادر الفنية والإدارية لتحمل مسؤوليتها مستقبلاً، إضافة إلى استقطاب كبريات الفعاليات والبطولات العالمية التي ترفع من مستويات اللاعبين واللاعبين، وتوفير المزيد من الفرص للاحتكاك واكتساب الخبرات.

وتلقى الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، التهاني بمناسبة فوزه برئاسة المجموعة «آي» التي تضم الاتحادات الوطنية في الشرق الأوسط وغرب آسيا، وهي الكويت والسعودية والبحرين وقطر وعُمان وفلسطين والأردن والعراق وإيران، من اللجنة الأولمبية الوطنية والأندية الوطنية في الدولة، حيث أكد الجميع أن حصول رئيس الاتحاد لهذا المنصب، يعد مرحلة جديدة لرياضة الشراع الحديث في المنطقة، بعد جهوده الواضحة في تطوير هذه الرياضة بالدولة، وبروز عدد من المواهب التي حققت إنجازات عالمية وقارية وإقليمية ودولية واضحة في الدورة الأولمبية 2020-2024.