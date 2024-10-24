أشرف صبحي: العلاقات بين مصر الإمارات محورية ومتميزة



القاهرة (د ب أ)



حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري على زيارة بعثات الفرق المشاركة في بطولة السوبر المصري بالإمارات.

وذكر الموقع الرسمي لوزارة الرياضة المصرية، أن صبحي حرص على زيارة فرق الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا، المشاركة في منافسات كأس السوبر المصري، والتي تستضيفها الإمارات من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري، بحضور السفير شريف عيسى سفير مصر بالإمارات.

وقال أشرف صبحي إن العلاقات المصرية الإماراتية «دائماً محورية ومتميزة، وفي سياق تعزيز هذه الروابط الثنائية، تؤدي فرق الكرة المصرية دوراً حيوياً في تشريف الرياضة المصرية وتعزيز هذه العلاقات الرياضية».

وأضاف أن الرياضة تعتبر جسراً مهماً للتواصل والتفاعل الإنساني بين البلدان، والدور الكبير الذي تلعبه فرق الكرة في تشريف الرياضة المصرية، مما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية مع الإمارات بشكل إيجابي».

كما أعرب الوزير عن فخره بإنجازات فرق الكرة المصرية، وبما تحققه من نجاحات على المستويين المحلي والدولي، وهذا يعكس قوة الرياضة المصرية واحترافيتها، مؤكداً أن فرق الكرة المصرية بما تحققه من إنجازات تعتبر سفراء للرياضة المصرية على الساحة الدولية.