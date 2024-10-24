«العيار الثقيل» تحدد مصير سان جيرمان في «الأبطال»

أنور إبراهيم (القاهرة)



جاء تعادل باريس سان جيرمان على ملعبه «حديقة الأمراء»، مع أيندهوفن الهولندي 1-1، في الجولة الثالثة لدوري أبطال أوروبا، ليؤكد مجدداً أن الإسباني لويس إنريكي المدير الفني للفريق هو صاحب أسوأ نتائج لسان جيرمان في «الأبطال»، إذ إنه حقق أضعف معدل فوز للفريق بنسبة 40%، وفقاً لما ذكرته مؤسسة «أوبتا» للإحصائيات والأرقام القياسية.

وخلال 15 مباراة لعبها في «الأبطال» منذ مجيئه على «دكة المدربين» في «الباريسي»، لم يفز إلا في 6 مباريات فقط، بينما تعادل في 3 مباريات، وخسر6 مرات.

وقالت «أوبتا» إن الفريق سدد 26 مرة على مرمى أيندهوفن، منها 8 مرات بين القائمين والعارضة، وسجل هدفاً واحداً، مشيرة إلى أنه خلال آخر 94 تسديدة على مرمى المنافسين في «الأبطال»، لم يعرف سان جيرمان طريق الشباك، منذ أن رصدت «أوبتا» هذه «التفصيلة» في أرقامها موسم 2003-2004.

وعندما سُئل إنريكي عما إذا كان الفريق بحاجة إلى مهاجم هداف يعوض رحيل هدافه التاريخي كليان مبابي إلى ريال مدريد، وهو الذي كان يسجل أكثر من 40 هدفاً في الموسم الواحد، وآخرها الموسم الماضي الذي سجل خلاله 44 هدفاً، رد قائلاً: أعتقد أننا أكثر فريق يصنع فرصاً للتهديف أمام مرمى المنافسين في دوري أبطال أوروبا، وأيضاً في الدوري الفرنسي، ولا يساورني أدنى شك في أننا على الطريق الصحيح الذي أريده، وكان فريقي هو الأفضل.

وبادره أحد الصحفيين بسؤال آخر: وما هي النتيجة؟ اعترف إنريكي بأنه قلق، لأن البطولة صعبة وقرعتها معقدة بالنسبة لنا، ورغم ذلك أنا معجب بعقلية لاعبي فريقي.

وهكذا يتأكد للجميع يوماً بعد يوم أن الأمور لا تسير سيراً حسناً في سان جيرمان، فيما يتعلق بدوري أبطال أوروبا، وإن موقف الفريق بات صعباً في البطولة، رغم أنه يتصدر الدوري الفرنسي «ليج آن» برصيد 20 نقطة بالتساوي مع موناكو.

والمصيبة الكبرى التي تنتظر سان جيرمان في «الأبطال» إن 3 فرق من الأربعة التي سيقابلها مستقبلاً في البطولة، منافسون من «العيار الثقيل»، إذ إن البداية ستكون على ملعبه أمام أتلتيكو مدريد 6 نوفمبر المقبل، ثم بايرن ميونيخ في أليانز أرينا 26 نوفمبر، ويختتم مبارياته بمواجهة مانشستر سيتي في «حديقة الأمراء»22 يناير المقبل.

وذكرت شبكة مونت كارلو سبورت أن نتائج هذه المباريات قد تكون حاسمة في تحديد مستقبل إنريكي مع الباريسي، وما إذا كان يستمر موسماً آخر من عدمه.

وخسر إنريكي من أرسنال الإنجليزي صفر-2، وفاز بصعوبة بالغة على جيرونا الإسباني 1-صفر في الدقائق الأخيرة من المباراة، ثم كان هذا التعادل المخيب للآمال أمام أيندهوفن الهولندي في«حديقة الأمراء».

ورغم ذلك لا تزال إدارة سان جيرمان تمنحه الثقة لمواصلة مسيرته مع الفريق، بل إنها مدت عقده مؤخراً، والذي ينتهي في «صيف 2025»، ولم يكشف أي مصدر عن مدة هذا التمديد.

ويركز إنريكي في الوقت الحالي على مباراة «الكلاسيكو» أمام أوليمبيك مارسيليا الأحد في استاد «فيلودروم» معقل نادي الجنوب الفرنسي.