اتحاد الفروسية يعلن اكتمال الترتيبات لانطلاق موسم سباقات القدرة والتحمل



أبوظبي (وام)



أعلن اتحاد الفروسية والسباق، اكتمال الترتيبات الفنية والإدارية لانطلاقة موسم سباقات القدرة والتحمل 2024 - 2025 يوم السبت بالسباقين التأهيلين لمسافتي 40 و80 كلم في قرية بوذيب العالمية بمنطقة الختم في أبوظبي.

وتجرى يوم الجمعة عمليات الفحص البيطري والتسجيل للفرسان والخيول، تمهيداً لاعتماد القوائم النهائية للمشاركين في السباقين.

ويشهد السباقان مشاركة كبيرة من الفرسان والفارسات، من مختلف إسطبلات الفروسية في الدولة، لتأهيلهم للسباقات التنافسية في الموسم الجديد.

وأكد عبدالله النقبي، مدير إدارة الخدمات المساندة في الاتحاد أن الموسم الجديد يشهد 63 سباقاً، بواقع 22 سباقاً في مدينة دبي الدولية للقدرة، و8 سباقات في قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، و33 سباقاً في قرية بوذيب العالمية بالختم.

وأكد حرص اتحاد الفروسية، برئاسة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، على توفير المتطلبات التي تسهم في نجاح الموسم الجديد، بالتعاون مع اللجان المنظمة في مدينة دبي الدولية للقدرة، وقرية الإمارات العالمية للقدرة، وقرية بوذيب العالمية، بفضل إمكاناتها التنظيمية والفنية التي تتماشى مع التطور الذي تشهده رياضة الفروسية في الدولة.

يذكر أن إجمالي عدد المشاركين في آخر سباقين تأهيلين الموسم الماضي شهدا مشاركة 459 فارساً وفارسة يمثلون مختلف أندية إسطبلات الفروسية في الدولة.