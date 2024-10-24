منتخب الجوجيتسو يجتاز مرحلة الميزان في «فئة الكبار» ببطولة العالم



اليونان (الاتحاد)



اجتاز لاعبو ولاعبات المنتخب الوطني للجوجيتسو بنجاح إجراءات الوزن الرسمية لمنافسات اليوم الثاني لـ «فئة الكبار» من بطولة العالم للجوجيتسو التي ينظمها الاتحاد الدولي وتستضيفها مدينة هيراكليون اليونانية إلى 4 نوفمبر.

ويشارك في منافسات اليوم الثاني من البطولة كل من بلقيس عبدالكريم، وعائشة الشامسي في فئة وزن «45 كجم»، وميثاء شريم، وحمده الشكيلي في وزن «48 كجم» وحصة الشامسي وأسماء الحوسني بوزن «52 كجم» في فئة السيدات، وعمر السويدي، وزايد الكثيري بوزن «56 كجم»، وخالد البلوشي، وخالد الشحي بوزن «62 كجم»، ومحمد السويدي وسلطان حسن بوزن «69 كجم» في فئة الرجال.

ويسعى أبطال المنتخب الوطني لتقديم أفضل أداء والمنافسة بقوة للحفاظ على اللقب، نظراً لما يتمتعون به من جاهزية وخبرة وروح انتصارية بعد تحضيرات مكثفة امتدت لأشهر، بإشراف نخبة من المدربين، وبدعم متواصل من القيادة الرشيدة ومتابعة من الاتحاد.

وقالت حمدة الشكيلي لاعبة المنتخب في فئة وزن 48 كجم: «عملنا بجد خلال الفترة الماضية، ونحرص على الظهور المشرّف وتمثيل الإمارات بما يليق بمكانتها الرائدة عالمياً في الرياضة، ويشكل الدعم الهائل الذي نحظى به قيادتنا الرشيدة الدافع الأكبر لنا لتحقيق الفوز والحفاظ على اللقب».

بدوره، قال سلطان حسن، لاعب المنتخب في فئة وزن 69 كجم: «تمثل البطولة محطة مهمة للغاية في مسيرتنا الرياضية، ونسعى للتألق فيها لتكون جزءاً من رد الجميل لدولتنا الحبيبة ولقيادتنا الرشيدة التي توفّر لنا شتى أشكال الدعم والتشجيع والتحفيز، ونحن على أهبة الاستعداد ونثق بقدراتنا وإمكاناتنا لتحقيق الفوز، ونبذل كل جهد ممكن للوقوف على منصة التتويج ورفع علم الإمارات عالياً».