نجوم «يو إف سي» يشاركون في جلسة تدريب مفتوحة



أبوظبي (الاتحاد)



شهد «ياس مول» أجواءً حماسية خلال جلسات التدريب المفتوحة، بمشاركة نخبة من أقوى الرياضيين في العالم، تمهيداً لانطلاق بطولة يو إف سي 308: توبوريا ضد هولواي في «الاتحاد أرينا» بأبوظبي.

وقدم الرياضيون عروضاً حافلة بالمهارات وتفاعلوا مع الحضور، ما منح عشاق الرياضات القتالية في المنطقة لمحة عن التشويق والإثارة التي تنتظرهم في البطولة.

وتسجل الفعالية الرئيسية لنزالات البطولة مواجهة تجمع حامل لقب وزن الريشة إيليا توبوريا وماكس هولواي، المصنف الثاني في الوزن نفسه، حيث أشار توبوريا إلى أهمية الدفاع عن لقبه في أبوظبي التي بدأ فيها مسيرته في منظمة يو إف سي، وقال: «يسعدني أن تشهد أبوظبي ظهوري الأول في بطولات يو إف سي، وأن تحتضن أول مباراة أخوضها دفاعاً عن لقبي».

وأعرب هولواي، الذي نجح سابقاً بالفوز على كالفن كاتار خلال أول بطولة يو إف سي تستضيفها الاتحاد أرينا عام 2021، عن حماسه للعودة إلى أبوظبي مجدداً، وقال: «كنت من أوائل الرياضيين الذين يخوضون نزالاً في الاتحاد أرينا، وتسرني العودة والنزال على اللقب».

وتشهد البطولة مواجهة قوية في الوزن المتوسط تمتد على خمس جولات من الإثارة والتحدي بين روبرت ويتاكر، المصنف الثالث، وخصمه صاحب المسيرة الخالية من الهزائم، حمزات شيماييف، في سياق سعيهما لتعزيز حظوظهما في النزال على اللقب.

وأعرب شيماييف عن استعداده التام للمباراة، بعد فترة التدريب التي قضاها في معسكر بين الجبال، فضلاً عن الدعم الكبير الذي يترقبه من مشجعيه في أبوظبي، وقال: «أعتقد بأنني رياضي متكامل، وأثق بجاهزيتي لمواجهة جميع التحديات خلال النزال، وأتوقع أن الجمهور في أبوظبي سيكون حاضراً لتشجيعي».

وبدوره، أكد ويتاكر بأنه استعد جيداً لمواجهته مع شيماييف، والذي يرى بأنه خصم لا يستهان به، وقال: «يتمتع شيماييف بمهارات متميزة وشهرة كبيرة نالها بجدارة، ولكنني في الوقت نفسه واجهت عدداً من أفضل الرياضيين في العالم، ونجحت بالفوز في مرات عديدة، ويمثل هذا النزال فرصة جديدة لاختبار مهاراتي».

ويترقب عشاق الفنون القتالية المختلطة انطلاق بطولة يو إف سي 308: توبوريا ضد هولواي، والتي تمثل فعالية يو إف سي العشرين التي تستضيفها أبوظبي خلال عشر سنوات، حيث تلهب حماس الجمهور في أبوظبي بمشاركة أسماء كبيرة مثل توبوريا وهولواي وويتاكر وشيماييف.