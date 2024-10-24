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الرياضة

باير ليفركوزن يفتقد عدلي إلى يناير

باير ليفركوزن يفتقد عدلي إلى يناير
24 أكتوبر 2024 19:12

 
برلين (أ ف ب)

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يغيب الجناح الدولي المغربي أمين عدلي عن الملاعب حتى يناير المقبل، بسبب خضوعه لعملية جراحية، إثر إصابته بكسر في الساق تعرض له خلال مباراة فريقه باير ليفركوزن الألماني مع مضيفه بريست الفرنسي 1-1، في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.
وأكد ليفركوزن تشخيص الإصابة في بيان، مشيراً إلى خضوع عدلي للجراحة.
واضطر الجناح البالغ 24 عاماً إلى مغادرة الملعب بعد 18 دقيقة من دخوله مكان الدولي التشيكي باتريك شيك، وعوَّضه الفرنسي مارتان تيرييه «81».
وتعرض عدلي إلى الإصابة، إثر تدخل قوي من الخلف للمدافع صومايلا كوليبالي، حيث سقط على الأرض، وصرخ بقوة من شدة الألم مطالباً باستبداله.
وأكد ليفركوزن أن عدلي أصيب «بكسر في الشظية اليسرى»، وبعد الجراحة سيغيب حتى يناير 2025».
وعلق المدرب الإسباني للنادي الألماني تشابي ألونسو عقب المباراة «نحن حزينون على أمين، لا يبدو الأمر جيداً»، مضيفاً أن الإصابة كانت «أسوأ خبر في اليوم».
ويأتي غياب عدلي في وقت سيئ بشكل خاص بالنسبة لليفركوزن الذي لديه خمس مباريات في الأيام الستة عشر المقبلة.
وشارك عدلي في كل من مباريات ليفركوزن الـ11 في جميع المسابقات هذا الموسم.

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