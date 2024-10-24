صدمة في ريال مدريد قبل «الكلاسيكو» أمام برشلونة

مدريد (أ ف ب)



أعلن نادي ريال مدريد ثاني الدوري الإسباني لكرة القدم، أن مهاجمه البرازيلي رودريجو سيغيب عن مباراة «الكلاسيكو» أمام الغريم التقليدي برشلونة السبت المقبل على ملعب «سانتياجو برنابيو» في مدريد، بسبب إصابة تعرض لها أمام وروسيا دورتموند الألماني في الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويحوم الشك أيضاً حول مشاركة حارس المرمى العملاق البلجيكي تيبو كورتوا الذي أصيب في مباراة النادي الملكي بطل المسابقتين المحلية والقارية أمام وضيفه بوروسيا دورتموند (5-2).

وقال النادي في بيان إن الفحوصات الطبية التي أجريت لرودريجو كشفت عن «إصابة عضلية في العضلة ذات الرأسين الفخذية اليمنى».

وقدرت وسائل الإعلام الإسبانية مدة غيابه بثلاثة أسابيع.

ومن المرجح أن يعوض الدولي الأوكراني أندري لونين العملاق البلجيكي كورتوا الذي يعاني من إصابة.

ويتصدر برشلونة الليجا بفارق ثلاث نقاط أمام ريال مدريد.