جوائز الاتحاد الأفريقي في مراكش 12 ديسمبر



القاهرة (أ ف ب)



تستضيف مدينة مراكش المغربية للعام الثاني توالياً جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) يوم 16 ديسمبر المقبل، بحسب ما أعلن الاتحاد القاري.

وكان المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين الذي قاد نابولي إلى لقب الدوري الإيطالي، تُوج في النسخة الأخيرة أفضل لاعب في القارة، بينما نالت مواطنته أسيسات أوشوالا الجائزة في الفئة النسائية.

وكانت المرة الأولى يحصل فيها لاعب نيجيري على الجائزة منذ نوانكو كانو في 1999.

وهذه المرة الثالثة توالياً يستضيف المغرب حفل توزيع الجوائز، بعد 2022، عندما أحرز السنغالي ساديو ماني جائزة أفضل لاعب.

ويحمل الإيفواري يحيى توريه والكاميروني صامويل إيتو الرقم القياسي في عدد مرات إحراز جائزة أفضل لاعب «4».

وصادقت الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم في أديس أبابا على عقد انتخاب رئيس الاتحاد في 12 مارس 2025 في القاهرة، وفتح باب الترشح دون التقيد بحد بلوغ 70 عاماً، بحسب ما قال مصدر بالإدارة التنفيذية في الاتحاد.

وكان الاتحاد الأفريقي زكى رجل الأعمال الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي رئيساً في مارس 2021.

وخلال الجمعية العمومية المقبلة، سيتم ملء المراكز التالية: رئيس الاتحاد، أعضاء اللجنة التنفيذية وممثلي أفريقيا في مجلس «الفيفا.

ولم يصدر الكاف أي بيان رسمي حتى الآن، مكتفياً بنشر تقرير على موقعه الرسمي حول الوضع المالي للمنظمة، والذي تمت مناقشته خلال الجمعية.

وقال المصدر «صادقت الجمعية العمومية على عقد انتخابات كاف المقبلة في القاهرة يوم 12 مارس المقبل».

وأضاف «صادقت الجمعية العمومية على إلغاء مادة ألا يزيد سن المترشح لمنصب رئيس الاتحاد وأعضاء اللجنة التنفيذية عن 70 عاماً، والذي أقر عام 2017، وفتح باب الترشح دون التقيد بسن».

ويبدو هذا التغيير في صالح عدد من المسؤولين من بينهم المصري هاني أبو ريدة، الرئيس الأسبق للاتحاد المصري وعضو مجلس الفيفا، والذي يبلغ من العمر 71 عاماً أي أنه كان لا يحق له الترشح لمنصب رئيس كاف أو عضوية اللجنة التنفيذية، طبقاً للوائح السابقة التي تم التصديق على إلغائها.

ولم يعلن رئيس كاف الحالي موتسيبي (62 عاماً) عن نيته الترشح لفترة ولاية أخرى بعد، حيث رفض الإجابة عن سؤال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب الجمعية العمومية بهذا الشأن، معلناً أنه سيجيب في الوقت المناسب.

وتابع المصدر «صادقت الجمعية العمومية كذلك على إلغاء الترشح للأعضاء الأفارقة لمجلس الفيفا بحسب توزيع اللغات الرسمية للاتحاد (الفرنسية والإنجليزية والعربية والبرتغالية) كما كان الحال سابقاً، على أن يتم الترشح لعضوية مجلس الفيفا دون التقيد بتوزيع لغوي أو مناطق جغرافية».

وأتم: «سيتم فتح باب الترشح لمنصب رئيس الكاف وعضوية اللجنة التنفيذية وعضوية مجلس الفيفا خلال أيام، ويستمر حتى 12 نوفمبر كما تنص اللائحة على غلق باب الترشح قبل موعد الانتخابات بـ 120 يوماً».

وتنتهي ولاية موتسيبي في مارس 2025، كما تنتهي ولاية أعضاء اللجنة التنفيذية الجيبوتي سليمان وابيري (النائب الثالث للرئيس)، والكاميروني سيدو نجويا (النائب الرابع للرئيس) والقمرية كنيزات إبراهيم (النائبة الخامسة للرئيس)، بالإضافة للتونسي وديع الجريء، والليبيري مصطفى راجي، والنيجري جبريلا حميدو، والسيشيلي الفيس شيتي، والبوتسواني ماكلين كورتيز.

وتنتهي أيضاً ولاية أعضاء الكاف في مجلس الفيفا، وهم المصري هاني أبو ريدة والمغربي فوزي لقجع والبنيني مارتن تشاكوس والمالي مامادو توريه والنيجيري أماجو بينيك والسيراليونية عائشة يوهانسن.