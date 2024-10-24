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الرياضة

يامال يرد على سخرية مدريد!

يامال يرد على سخرية مدريد!
24 أكتوبر 2024 19:53

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

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لم يسلم لامين يامال نجم برشلونة من سخرية أحد صناع المحتوى المشهورين والمعروف بتعصبه لريال مدريد، عبر منصة «تيك توك» ويدعى جابي بريدج، إذ انتقده بشدة وسخر من أدائه وتأثيره الضعيف خلال الشوط الأول من مباراة الفريق أمام بايرن ميونيخ، في الجولة الثالثة لدوري أبطال أوروبا، والتي انتهت في نهاية المطاف لمصلحة «البارسا» 4-1، وتألق فيها لامين يامال، وكان شعلة نشاط في كل أرجاء الملعب، حيث منحه الألماني هانسي فليك المدير الفني حرية كبيرة في التحرك.
يأتي هذا قبل يومين فقط من المواجهة الكبرى بين ريال مدريد وبرشلونة في «كلاسيكو الأرض» على ملعب «سانتياجو برنابيو» معقل الريال، في إطار الجولة الحادية عشرة للدوري الإسباني «الليجا»، وهي أول مواجهة تجمع الفريقين هذا الموسم.
ويبدو أن صانع المحتوى «جابي بريدج» لم يشاهد المباراة بأكملها، لكي يكون حكمه صحيحاً على أداء يامال، أو إنه اكتفى بالمشاهدة حتى تعادل الفريقين بهدف لكل منهما، لأنه لو أكمل المباراة لتغير حكمه تماماً على الفتى الذهبي الكتالوني.
وقال جابي بريدج، الذي يتابعه أكثر من 8.1 مليون شخص على «تيك توك»، هل رأى منكم أحد لامين يامال؟، أنا عن نفسي لم أره!.
وأضاف قائلاً: أنا لم أشعر بوجوده أمام البايرن فأين ذهب؟
وجاء رد يامال عليه بلهجة ساخرة أيضاً قائلاً: «استرح قليلاً يا فتى» ألم تشاهد ما فعلته على امتداد المباراة، وأرفق بالتعليق بعض الرموز التعبيرية المضحكة، رداً على سخريته.
وقبل أن يرد يامال على صانع المحتوى المدريدي، أعرب عن سعادته البالغة بالفوز على البايرن، وقال: كنت أنتظر هذه المباراة بلهفة وشغف، ولعبنا مباراة كبيرة، وأنا سعيد للغاية بهذا الفوز، وبالحرية التي منحها لي المدير الفني، وعلق قائلاً: نحن أفضل فريق، وقد أثبتنا ذلك اليوم.

دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد
برشلونة
لامين يامال
بايرن ميونيخ
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