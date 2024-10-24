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الرياضة

بيراميدز يحصد «البرونزية» في «السوبر المصري»

بيراميدز يحصد «البرونزية» في «السوبر المصري»
24 أكتوبر 2024 20:08

علي معالي (أبوظبي)

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حصد بيراميدز المركز الثالث، والميدالية البرونزية، لبطولة كأس السوبر المصري، بالفوز على سيراميكا 5-4 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2، في المباراة التي أقيمت على استاد آل نهيان في أبوظبي.
وخاض سيراميكا المباراة عقب الخسارة من الأهلي 1-2 في نصف النهائي، بينما لعب بيراميدز لخسارته من الزمالك 5-4 بركلات الترجيح.
سجل إسلام عيسى هدف التقدم لسيراميكا في الدقيقة 20، وسجل عبدالله مجدي لاعب سيراميكا هدف التعادل لبيراميدز بالخطأ في الدقيقة 34، بعد تسديدة من مصطفى فتحي.
وحصل سيراميكا على ضربة جزاء في الدقيقة 74، نتيجة لمس أسامة جلال للكرة بيده، وسددها أحمد بلحاج، في الدقيقة 75 وتصدى لها شريف إكرامي، ولكن حكم الراية أشار إلى إعادة الركلة بسبب تقدم الحارس، وهو ما أكده «الفار»، وسجل منها بلحاج هدف التقدم من جديد، وتعادل مروان حمدي لبيراميدز من تصويبة داخل المنطقة في الدقيقة 85.

الإمارات
أبوظبي
السوبر المصري
الزمالك
الأهلي المصري
بيراميدز
سيراميكا كليوباترا
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