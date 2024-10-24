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الرياضة

مهاجم لايبزج يغيب عدة أسابيع

مهاجم لايبزج يغيب عدة أسابيع
24 أكتوبر 2024 20:59

 
لايبزج (أ ف ب)

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تعرّض الهولندي تشافي سيمونز مهاجم لايبزج لإصابة في الكاحل خلال الخسارة أمام ليفربول الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا ويغيب عن الملاعب لأسابيع عدة، وفقاً لما أفاد ثاني الدوري الألماني لكرة القدم.
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن سيمونز الذي يلعب مع لايبزج بالإعارة للموسم الثاني على التوالي قادماً من باريس سان جيرمان الفرنسي، قد يغيب حتى العام الجديد.
وخرج اللاعب الدولي البالغ 21 عاماً بعد 73 دقيقة في المباراة التي خسرها فريقه على أرضه أمام ليفربول 0-1 في المرحلة الثالثة، واحتاج إلى المساعدة من قبل اثنين من أعضاء الجهاز الفني للخروج من الملعب.
وأفاد لايبزج في بيان «لسوء الحظ، تعرض تشافي لإصابة في أربطة كاحله الأيسر في مباراة دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول ويغيب عن الملاعب لأسابيع عدة، ولم يتم تحديد طريقة العلاج بعد».
من ناحيته، قال ماركو روزه مدرب لايبزج بعد المباراة «لقد تعرض لكدمة، شعر بآلام شديدة».
وسجل سيمونز الذي افتتح التسجيل لمنتخب هولندا في الخسارة أمام إنجلترا 1-2 في نصف نهائي النسخة الأخيرة من كأس أوروبا، هدفين ومرر كرة حاسمة في سبع مباريات هذا الموسم.
ويستضيف لايبزج الذي يحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن بايرن ميونيخ المتصدر، فرايبورج الثالث في قمة مباريات المرحلة الثامنة السبت.

الدوري الألماني
دوري أبطال أوروبا
لايبزج
ليفربول
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