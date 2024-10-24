الخميس 24 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الاتحاد السعودي ينهي التعاقد مع مانشيني

الاتحاد السعودي ينهي التعاقد مع مانشيني
24 أكتوبر 2024 21:22

 
الرياض (د ب أ)

أخبار ذات صلة
الشباب يبصم على شباك العروبة بـ «ثلاثية»
«أبيض الناشئين» يواجه لاوس في التصفيات الآسيوية


أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم، التوصل إلى «اتفاق مشترك» مع الإيطالي روبرتو مانشيني، يتضمن إنهاء التعاقد معه مدرباً للمنتخب السعودي لكرة القدم.
وأوضح الاتحاد في بيان إعلامي «توصل مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم لاتفاق مشترك، يتضمن إنهاء العلاقة التعاقدية».
وأضاف «يتقدم المجلس بالشكر للمدرب روبرتو مانشيني متمنين له التوفيق في مسيرته».
واختتم الاتحاد بيانه «يؤكد مجلس الإدارة أن اسم المدرب القادم للمنتخب الأول سيعلن خلال الأيام المقبلة، بعد الانتهاء من إجراءات التعاقد بصفة نهائية ورسمية».
وقاد مانشيني «59 عاماً» الممتد عقده حتى عام 2027 المنتخب السعودي في 18 لقاءً، حقق الفوز في 7 مباريات، وتعادل في 5 مواجهات، وتلقى 6 هزائم.
وودع الفريق تحت قيادة مانشيني بطولة كأس أمم آسيا من دور الـ 16 بخسارته 3-5 أمام كوريا الجنوبية.
وجاءت نتائج «الأخضر» في مشوار التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 مخيبة للآمال، بعدما تعادل مع إندونيسيا، وفاز بصعوبة على الصين، وخسر أمام اليابان وتعادل مع البحرين، وهو ما يهدد طموحات المنتخب السعودي بالوصول للمرة السابعة في تاريخه للمونديال، حيث يستعد للقاء أستراليا في 14 نوفمبر المقبل بالجولة الخامسة للتصفيات. 

 

السعودية
الاتحاد السعودي
تصفيات كأس العالم
مانشيني
اليابان
أستراليا
البحرين
كأس آسيا
كوريا الجنوبية
آخر الأخبار
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
اقتصاد
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
23 أكتوبر 2024
حمدان بن محمد يطلع على المبادرات والمشاريع الحكومية لاستقطاب الاستثمارات وزيادة تدفقاتها
علوم الدار
حمدان بن محمد يطلع على المبادرات والمشاريع الحكومية لاستقطاب الاستثمارات وزيادة تدفقاتها
اليوم 19:39
دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب يتوعد بإقالة المدعي الخاص الذي وجه له تهمتين إذا انتخب رئيسا
اليوم 22:46
«الأحوال الجوية» تؤجل مباراة بولونيا وميلان
الرياضة
«الأحوال الجوية» تؤجل مباراة بولونيا وميلان
اليوم 22:44
الشباب يبصم على شباك العروبة بـ «ثلاثية»
الرياضة
الشباب يبصم على شباك العروبة بـ «ثلاثية»
اليوم 22:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©