الاتحاد السعودي ينهي التعاقد مع مانشيني



الرياض (د ب أ)



أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم، التوصل إلى «اتفاق مشترك» مع الإيطالي روبرتو مانشيني، يتضمن إنهاء التعاقد معه مدرباً للمنتخب السعودي لكرة القدم.

وأوضح الاتحاد في بيان إعلامي «توصل مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم لاتفاق مشترك، يتضمن إنهاء العلاقة التعاقدية».

وأضاف «يتقدم المجلس بالشكر للمدرب روبرتو مانشيني متمنين له التوفيق في مسيرته».

واختتم الاتحاد بيانه «يؤكد مجلس الإدارة أن اسم المدرب القادم للمنتخب الأول سيعلن خلال الأيام المقبلة، بعد الانتهاء من إجراءات التعاقد بصفة نهائية ورسمية».

وقاد مانشيني «59 عاماً» الممتد عقده حتى عام 2027 المنتخب السعودي في 18 لقاءً، حقق الفوز في 7 مباريات، وتعادل في 5 مواجهات، وتلقى 6 هزائم.

وودع الفريق تحت قيادة مانشيني بطولة كأس أمم آسيا من دور الـ 16 بخسارته 3-5 أمام كوريا الجنوبية.

وجاءت نتائج «الأخضر» في مشوار التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 مخيبة للآمال، بعدما تعادل مع إندونيسيا، وفاز بصعوبة على الصين، وخسر أمام اليابان وتعادل مع البحرين، وهو ما يهدد طموحات المنتخب السعودي بالوصول للمرة السابعة في تاريخه للمونديال، حيث يستعد للقاء أستراليا في 14 نوفمبر المقبل بالجولة الخامسة للتصفيات.