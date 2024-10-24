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الرياضة

«الزعيم» ينشد التعويض قبل «رحلة القارات»

«الزعيم» ينشد التعويض قبل «رحلة القارات»
25 أكتوبر 2024 01:13

مراد المصري (أبوظبي)

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تنطلق اليوم «الجولة السادسة» من «دوري أدنوك للمحترفين» لكرة القدم، بإقامة مباراتين، يلتقي العين مع دبا الحصن، على استاد هزاع بن زايد، في لقاء يتطلع فيه «الزعيم» إلى تعويض خسارته في الجولة الماضية، قبل أن يشد الرحال إلى القاهرة لملاقاة الأهلي المصري في كأس الإنتركونتيننتال «بطولة القارات»، فيما يستضيف الوحدة منافسه كلباء، على استاد آل نهيان، في مواجهة يتطلع فيها الفريقان إلى مواصلة «السلسلة الإيجابية»، بعدما حقق كل منهما الفوز في الجولة الماضية.
ويستهل العين الجولة باستضافة دبا الحصن، في لقاء يبدو فيه «الزعيم» مرشحاً على الورق لحصد الانتصار، إلا أنه يدرك أن دبا الحصن سيحاول تقديم أداء قتالي، لمحاولة افتتاح رصيده من النقاط، بعد الخسارة في أول 5 جولات على التوالي.
ومن المتوقع أن يلجأ الأرجنتيني هيرنان كريسبو مدرب العين، إلى «المداورة» بين اللاعبين، خصوصاً في ظل الجهد الكبير الذي بذلته المجموعة في المباراة الأخيرة أمام الهلال التي خسرها بنتيجة 4-5، بعد مواجهة مثيرة استنزفت الكثير من الطاقة، ومع ترقب خوض مواجهة قوية أمام الأهلي المصري أيضاً.
ورغم ذلك، فإن كريسبو يدرك أن «الخطأ ممنوع»، خصوصاً أن فريقه أهدر 5 نقاط في أول أربع مباريات خاضها، آخرها الخسارة أمام الوحدة في الجولة الماضية، ولذلك فإن الثلاث نقاط تعد مطلباً أساسياً في هذا اللقاء.
وستكون المواجهة بين الوحدة وكلباء مثيرة للاهتمام بين فريقين يقدمان مستويات إيجابية في الدوري هذا الموسم، وفيما نجح «العنابي» من التفوق على العين في الجولة الماضية، فإن «النمور» كسب لقاء البطائح بثلاثية نظيفة ومقنعة، وكرر ذات النتيجة ضد المنافس نفسه في كأس رئيس الدولة، ليؤكد أنه جاهز لتقمص دور «الحصان الأسود» هذا الموسم في مسابقات «المحترفين».
ويعتمد كلباء على تألق مهدي قايدي صانع الألعاب الذي تفجرت موهبته في هذا الموسم، فيما يأمل الوحدة أن يحضر عمر خربين في التوقيت المثالي لتسجيل الأهداف الحاسمة.
يذكر أن الفريقين تبادلا الفوز في الدوري، عندما التقيا الموسم الماضي، وتفوق الوحدة على ملعبه 2-1، فيما كسب كلباء لقاء الدور الثاني 1-0. 

دوري أدنوك للمحترفين
دبا الحصن
العين
الوحدة
كلباء
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