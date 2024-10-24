مدربة إنجلترا تتطلع إلى «يورو 2025»

لندن (د ب أ)



أكدت سارينا فيجمان، مدربة المنتخب الإنجليزي للسيدات لكرة القدم، إنها تعتز دائماً بفوزها مع الفريق بلقب كأس أمم أوروبا، لكنها قالت إن تركيز فريقها سيتحول إلى تحقيق مزيد من النجاح، حينما يتحول انتباه الفريق للبطولة المقبلة في عام 2025.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي ايه ميديا»، أن المنتخب الإنجليزي سيلتقي بنظيره الألماني في ملعب «ويمبلي» الجمعة، في إعادة لنهائي نسخة عام 2022 من البطولة، حيث نجح فريق فيجمان في تحقيق اللقب للمرة الأولى بأهداف الثنائي إيلا تون وكلوي كيلي.

وفي حديثها بالمؤتمر الصحفي في «سانت جورج بارك»، قالت فيجمان: «سنعتز بذلك دائماً، أنها واحدة من أهم اللحظات في مسيرتي وحياتي لكن المهم هو الوقت الحالي، ونحن نتطلع إلى الأمام مع فريق مختلف كلياً».

وأضافت: «لقد تجاوزنا تلك المرحلة، وتلك هي البداية لأمم أوروبا الصيف المقبل».

وأوضحت فيجمان: «أنت دائماً ترغب في المضي قدماً وأسرع، لكن مستوى الدوري ارتفع وكذلك كرة القدم الدولية، لقد تطورت وهذا ما نريده، ولكن ذلك يعني أننا نحتاج للتطور أيضاً».

وتابعت مدربة منتخب إنجلترا: «ندرك جيداً أين نرغب في أن نكون يوم الثاني من يوليو، والتصفيات ستبدأ، حدث الكثير للفريق منذ عامين».