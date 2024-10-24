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الرياضة

50 بلاغاً جديداً في قضايا ارتجاج الكرة والرجبي!

50 بلاغاً جديداً في قضايا ارتجاج الكرة والرجبي!
24 أكتوبر 2024 22:40

 
لندن (د ب أ)

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انضم 50 مدعياً جديداً إلى القضايا المرفوعة بخصوص حالات الارتجاج في كرة القدم والرجبي حتى الآن.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي ايه ميديا» أنه من المقرر تسليم الملفات الطبية للمدعين إلى المحكمة العليا الجمعة.
وجاء أحد الطلبات بالنيابة عن جوف وايت، وهو لاعب كرة قدم شبه محترف تأكد بعد وفاته أنه كان يعاني من مرض اعتلال الدماغ الرضحي.
وهو مرض عصبي. وقالت أرملة اللاعب، تينا، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، إن زوجها تعرض لاضطراب حاد في مزاجه قبل وفاته، حتى أنه هددها بالقتل، وكان قد توفي أوائل العام الجاري ويرى الادعاء في قضايا الارتجاج في كرة القدم والرجبي، أن الاتحادين الدوليين للعبتين لم يفعلا ما يكفي للتخفيف من تعرض اللاعبين لإصابات الرأس والارتجاج على المدى البعيد.

كرة القدم
الرجبي
الفيفا
الاتحاد الدولي لكرة القدم
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