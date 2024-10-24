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الرياضة

«الأحوال الجوية» تؤجل مباراة بولونيا وميلان

«الأحوال الجوية» تؤجل مباراة بولونيا وميلان
24 أكتوبر 2024 22:44

 
روما (أ ف ب)

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تأجلت مباراة بولونيا وضيفه ميلان المقررة «السبت»، ضمن منافسات المرحلة التاسعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، بسبب سوء الأحوال الجوية، وفقا لما أعلنت السلطات المحلية، من دون تحديد موعد جديد لإقامة المباراة.
وأفادت بلدية بولونيا في بيان «المباراة بين بولونيا وميلان كانت ستستقطب قرابة 35000 متفرج في ملعب دالارا بالقرب من الموقع الأكثر تعرضاً (للأمطار الغزيرة) في المدينة».
وتابعت «كان هذا يعني التسبب بمشاكل في النظام العام مع وجود الجماهير وإغلاق حركة المرور في المنطقة المحيطة بأكملها من وقت مبكر من بعد الظهر حتى الليل».
وتسببت الأمطار الغزيرة بوفاة شاب في سن الـ20 عاماً بعدما جرفت المياه سيارته جنوب بولونيا، حسب رجال الإطفاء.
ولم ترتق نتائج بولونيا، مفاجأة الموسم الماضي باحتلاله المركز الخامس، إلى الآمال هذا الموسم حيث يقبع في المركز الثاني عشر برصيد 9 نقاط من فوز يتيم مقابل 6 تعادلات وهزيمة.
في المقابل، يحتل ميلان المركز الرابع مع 14 نقطة، متأخراً بفارق 5 نقاط عن نابولي المتصدر.

الدوري الإيطالي
ميلان
بولونيا
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