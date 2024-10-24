«أبوظبي العالمي» داعماً رسمياً لجائزة «الفورمولا 1»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «إثارة» عن انضمام سوق أبوظبي العالمي (ADGM) باعتباره أحدث داعم للحدث خلال النسخة الـ16 القادمة من سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا ـ1 الذي تستضيفه حلبة مرسى ياس. وتجمع هذه الشراكة الاستراتيجية بين كيانين رائدين في أبوظبي، لتأكيد التزامهما المشترك بالابتكار والتميز والتأثير العالمي.

باعتباره أحد أكبر الأحداث الرياضية والترفيهية السنوية في الشرق الأوسط، واستقطابه لأكثر من 170 ألف مشجع خلال عطلة أسبوع السباق في عام 2023، فإن سباق جائزة أبوظبي الكبرى يمثل منصة مهمة تدل على النمو والتطور اللذين تشهدهما أبوظبي باعتبارها وجهة ثقافية واقتصادية وتكنولوجية.

ومع تسجيل إنفاق الحاضرين لأكثر من 1.165 مليار درهم خلال أسبوع السباق لعام 2023، فإن «إثارة» تساهم في دفع النمو الاقتصادي الكبير للإمارة ضمن حدث واحد هو جائزة أبوظبي الكبرى.

وباعتباره داعماً رسمياً، يساهم أبوظبي العالمي (ADGM) بدور رئيسي في تعزيز التجربة الشاملة لهذا الحدث العالمي.

وتعليقاً حول الإعلان عن التعاون، صرح سيف راشد النعيمي، الرئيس التنفيذي في (إثارة): «مع استعدادنا للنسخة الـ16 من سباق جائزة أبوظبي الكبرى، يسعدنا أن نرحب بانضمام سوق أبوظبي العالمي باعتباره داعماً للحدث. ونحن على ثقة من أن هذه الشراكة تعكس التزامنا بتقديم تجارب استثنائية تتماشى مع مساعي النمو الاقتصادي في الدولة وتقدم لها كل الدعم. ومن خلال التعاون مع أبوظبي العالمي، نهدف إلى الارتقاء بمستوى جائزة أبوظبي الكبرى إلى آفاق جديدة».

بدوره قال سالم الدرعي، الرئيس التنفيذي لسلطة أبوظبي العالمي (ADGM): «يسرنا أن نتعاون مع (إثارة) كداعم لسباق جائزة أبوظبي الكبرى، لا شك أن هذا الحدث يجسد روح الابتكار والتميز، والرؤية المتقدمة لسباق جائزة أبوظبي الكبرى التي تتوافق بشكل وثيق مع المقاربة المتطورة والمتقدمة لأبوظبي العالمي (ADGM) التي تدفع نحو المزيد من التطور لأحد المراكز المالية العالمية الأسرع نمواً. ومن خلال دعم النسخة الـ16 من الحدث، فإننا نهدف إلى تعزيز سمعة أبوظبي باعتبارها مركزاً عالمياً للثقافة والترفيه والأعمال، وإحداث تأثيرات دائمة داخل المجتمعات المحلية والدولية».

ويتطلع المشجعون إلى الاستمتاع بالأجواء الحماسية التي يشهدها الحدث على حلبة السباق، بالإضافة إلى حفلات مهرجان يا سلام الموسيقية المرتقبة بعد السباقات، وتجارب الضيافة الفاخرة، وغير ذلك من الأنشطة العديدة والمتنوعة.

وتماشياً مع روح التعاون التي تتسم بها هذه الشراكة، يهدف الحدث إلى خلق لحظات لا تُنسى للحضور مع ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة للأحداث والتجارب العالمية.